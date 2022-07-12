Состоится премьера фильма "Юрмала еврейская: Jewrmala"

Но трагедия Холокоста, к счастью, не стала финальной точкой в этой истории: жизнь вернулась, и каждый может стат участником возрождения большого исторического проекта - здания той самой каменной синагоги в Дзинтари - символа торжества жизни.

Идея создания фильма принадлежит сооснователям еврейской общины Юрмалы Зине и раву Шимону Кутновски-Лиак. Реализация проекта осуществлена благодаря автору кино Эльвире Могилевской (журналист, сценарист, преподаватель, кандидат филологических наук, Израиль) и режиссеру Сергею Виноградову (автор телепрограмм и документальных фильмов телеканала "Россия: Культура").

Сбор гостей назначен на 17:00. Перед показом всем будет предложено проследовать ко входу, пройдя по красной ковровой дорожке. Как следствие: dress code мероприятия - black tie (это полуофициальный дресс-код для вечерних торжественных мероприятий). На площадке будут работать фотографы и журналисты, а также состоится репортажная видеосъемка.

Перед началом показа гостей будет ждать фуршет и бокал холодного кошерного вина, привезенного специально для мероприятия из Италии.

На премьере ожидаются представители немецкого посольства, официальные лица из посольства Израиля, Злата Эльбаум-Хазанова, Эммануил и Ирина Виторган, которые также снялись в документальном фильме, и многие другие.

Эта кинопремьера в формате красной ковровой дорожки также ознаменует открытие череды торжественных культурных событий в городе во время летнего сезона!

О фильме

"Юрмала еврейская: JEWRMALA" - документальный фильм об истории еврейской жизни в Юрмале.

Начиная с XIX века юрмальское еврейство росло и процветало, и кульминацией можно по праву считать торжественное открытие большой синагоги в районе Майори - Дзинтари в 1939 году.

Такое невозможно было вообразить, но уже совсем скоро латвийское еврейство возглавит печальный список - самый низкий процент выживших после Холокоста по сравнению с другими общинами Европы.

Почти 80 лет история не знала продолжения.

Но в 2018 году в юрмальском районе Булдури открылась небольшая домашняя синагога "Бейт Исраэль" - в частном доме и по частной инициативе, и с приездом раввина традиционная еврейская жизнь возрождается: бурно, ярко, шумно и радостно - все, как в былые времена.

Почти все…