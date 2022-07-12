В июне количество пассажиров airBaltic выросло в три раза

В июне 2022 года airBaltic выполнила 3500 рейсов, что вдвое больше, чем в июне прошлого года.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил, что позитивная тенденция выхода из коронавирусного кризиса продолжилась и в июне.

airBaltic отмечает высокий спрос на бронирование билетов, в основном за счет туристических поездок.

В июне 2021 года airBaltic перевезла 114,7 тыс. пассажиров и выполнила 1780 рейсов.

В 2021 году airBaltic перевезла 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в первый год пандемии. Оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а убытки компании уменьшились на 49% - до 135,7 млн евро.