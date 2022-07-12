Акции протеста в Китае: вкладчики банков требовали вернуть деньги, их избили

В минувшее воскресенье демонстранты с лозунгами пришли к зданию Центрального банка Китая в Чжэнчжоу. По данным местных СМИ, полицейские приказали протестующим разойтись, а вскоре на них набросилась группа неизвестных мужчин - предположительно, это были сотрудники служб безопасности, одетые в штатское. На видеозаписях, опубликованных в китайских соцсетях, видно, как мужчины толкают активистов.

Одна из протестующих рассказала Би-би-си, что хранила в одном из банков, прекративших выдавать наличные, около 100 тыс. юаней (почти 15 тыс. долларов). "К нам бросилась группа мужчин, на которых не было полицейской формы, - говорит эта женщина, представившаяся как мисс Ван. - Они жестко избили нас, в особенности мужчин. Я видела рядом человека в очках, у него верхняя часть головы была в крови, от макушки до носа. Тогда мне стало очень страшно".

Почему они протестуют

Недовольство демонстрантов связано с решением четырех банков в провинции Хэнань заморозить потребительские вклады на сумму 39 млрд юаней (около 5,8 млрд долларов), это произошло еще в апреле этого года.

С тех пор тысячи клиентов этих банков регулярно приезжали в Чжэнчжоу, пытаясь снять со счета свои замороженные средства. В городе периодически вспыхивали небольшие акции протеста, однако 23 мая они вылились в массовую демонстрацию с участием тысяч людей, которую разогнала полиция.

На одной из видеозаписей видно, как неизвестные мужчины тащат активиста вниз по ступенькам ФОТО: Reuters

Местные жители протестовали не только на улицах, но и в интернете. Хэштег "ThousandsofDepositersBeseigedatChinaCentralBankinZhengzhou" ("Тысячи вкладчиков в осаде в Центральном банке Китая в Чжэнчжоу") к полудню воскресенья набрал более 12 млн просмотров в китайской соцсети Weibo. Позже этот лозунг был цензурирован и заменен сообщением следующего содержания: "Согласно соответствующим постановлениям и законам, эта тема [не будет] отображаться".

По некоторым данным, власти Китая использовали против демонстрантов приложение для отслеживания коронавируса (во многих китайских городах оно необходимо для посещения магазинов и пользования общественным транспортом). Клиенты банков, побывавшие в Чжэнчжоу, рассказали Би-би-си, что после поездки статус в их приложениях неожиданно сменился на красный, что предусматривает двухнедельный карантин. Однако эти люди утверждают, что до этого не контактировали с заболевшими Covid-19.

Впрочем, после акций протеста власти Китая заявили, что намерены решить проблему замороженных вкладов. В понедельник они пообещали с 15 июля начать выплаты клиентам банков, лишившихся доступа к своим средствам.

В июне комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая заявила, что в исчезновении вкладов виновен основной акционер группы банков - компания Henan New Fortune. Она подозревается в финансовых преступлениях, власти проводят расследование.

Полиция Хэнаня заявила, что по этому делу уже арестованы несколько подозреваемых.

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