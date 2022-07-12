Фото ⟩ Wondersala - новая площадка для концертов в Риге. Как она выглядит?
8 и 9 июля на новой концертной площадке Wondersala выступили группы The Sound Poets, Carnival Youth и Jumprava.
8 и 9 июля на новой концертной площадке Wondersala выступили группы The Sound Poets, Carnival Youth и Jumprava.
Wondersala - это новая концертная площадка в Риге. Она находится на Андрейсале. Высота сцены - 10 метров, ширина - 14, а длина - 22. На территории находится ресторан с баром. Есть укрытие в виде арки, где можно спрятаться от неблагоприятных погодных условий во время концерта. Площадка может принять до 10 тысяч человек и обеспечить им удобство.
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