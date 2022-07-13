Кто и зачем приезжает по безвизу в Беларусь из соседних стран ЕС

Ранее похожие заявления делали и во внешнеполитических ведомствах Литвы и Латвии, призывая граждан своих стран отказаться от поездок в РБ, чтобы не стать "объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб".

Что выгодно везти из Беларуси?

Житель литовского города Зарасай Максим, чьи родственики живут в Беларуси, в разговоре с DW подтвердил, что на границе иногда предупреждают, что частые поездки в Беларусь нежелательны. "Не то чтобы существуют какие-то ограничения, но если человек ездит по несколько раз в неделю, то к нему могут быть вопросы у таможни и пограничников", - рассказывает Максим.

По данным властей, с начала действия безвиза в РБ въехало более 100 тысяч жителей Лиnвы и Латвии ФОТО: Ales Petrovich/DW

По его словам, прежде всего это касается ввоза автомобильного топлива, стоимость которого в Беларуси заметно ниже, чем в сопредельных странах ЕС: "Уже нельзя везти в Литву бензин в канистрах, а теперь ходят слухи, что поездки в Беларусь разрешат не чаще, чем раз в месяц. Надеюсь, что это только слухи".

Отвечая на вопрос, чем еще, кроме дешевого бензина и сигарет, предпочитают закупаться литовцы во время визитов в Беларусь, к разговору подключилась Галина, мама Максима. "Берем косметику и обувь, очень нравятся местные молочные продукты, но их в ЕС на своей машине ввозить нельзя. А так иногда обнаруживаю, что некоторые белорусские товары оказываются в Литве дешевле, чем в самой Беларуси", - поделилась собеседница DW.

При этом больше всего удручает тех жителей стран ЕС, кто посещает Беларусь по безвизу, ситуация на границе. "Около пунктов пропуска теперь много машин, выросли очереди, но территория не обустроена. Приходится стоять в жару на площадке, которая не защищает от солнечных лучей и непогоды", - сетует Максим.

На границе с Польшей - очереди

Большое скопление машин наблюдаются сейчас и на пограничных переходах на выезд из Беларуси в Польшу. Однако очевидцы утверждают, что с безвизом это не особо связано. "Едут в основном белорусы: машин с польскими номерами совсем немного, и, насколько я понимаю, их владельцы имеют визы, а потому пересекали границу и раньше", - делится информацией житель Бреста Александр (имя изменено), чья работа связана с мониторингом ситуации в пункте пропуска "Варшавский мост".

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По словам Александра, нынешний ажиотаж на границе связан с сезоном отпусков и тем, что автомобильные погранпереходы стали единственной возможностью для белорусов покинуть страну в направлении ЕС после отмены железнодорожного и авиасообщения. "Из-за коронавирусных ограничений почти два года у многих граждан Беларуси были проблемы с выездом в отпуск за пределы страны. Раньше выручала Украина, но после начала войны этот маршрут полностью закрыт", - поясняет брестчанин.