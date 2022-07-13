Президент Шри-Ланки покинул страну: введено чрезвычайное положение

По словам представителей иммиграционной службы, 73-летний Раджапакса, его жена и телохранитель были среди четырех пассажиров на борту шри-ланкийского военного самолета Ан-32, вылетавшего из международного аэропорта Коломбо.

"Их паспорта были проштампованы, и они сели на специальный самолет ВВС", - сказал сотрудник иммиграционной службы, участвовавший в процессе.

Пока не подтверждено, достиг ли Раджапакса Мальдивских островов.

Представители аэропорта заявили, что самолет задержался на взлетно-посадочной полосе более чем на час в ожидании разрешения на посадку на Мальдивах. Ожидается, что самолет приземлится в международном аэропорту Мале.

Раджапакса ранее пообещал, что уйдет в отставку после продолжающихся протестов в стране. "Президенту нужно время, чтобы уйти в отставку, чтобы обеспечить мирную передачу власти", - заявил спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

Позже стало известно, что Раджапакса назначил премьер-министра Ранила Викрамасингхе исполняющим обязанности президента, заявил спикер парламента Шри-Ланки. Викрамасингхе объявил в стране чрезвычайное положение. Там продолжаются протесты, в Коломбо демонстранты подошли к резиденции премьера, полиция попыталась разогнать их с помощью слезоточивого газа, пишет "Медуза".

Уже сообщалось, что в субботу, 9 июля, протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Полиция пыталась остановить демонстрантов, применяя слезоточивый газ и стреляя в воздух, однако они прорвали оцепление и ворвались в здания. По сообщениям СМИ, президенту Готабаю Раджапаксу пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов. К вечеру стало известно, что 13 июля он уйдет в отставку.