Хаос в аэропортах и массовая отмена рейсов. Почему Европа столкнулась с кризисом в отпускной сезон?

"Боюсь, лето для многих обернётся стрессом. Как это ни печально, очень многих ждут неприятные сюрпризы, сорванный отпуск и финансовые потери", - сказал Би-би-си Пол Чарльз, эксперт с опытом работы в авиакомпании Virgin Atlantic и железнодорожном операторе туннеля под Ла-Маншем Eurostar.

Аэропорты вводят квоты

Летом всегда трудно, но это лето особенное. Задержки и отмены рейсов вышли на новый уровень. Так, в крупнейшем европейском аэропорту - лондонском Хитроу - число задержанных рейсов сейчас на 78% выше показателей последнего перед пандемией нормального лета 2019 года, свидетельствуют данные Official Aviation Guide (OAG).

Гигантская очередь на вход в аэропорт Схипхол. Пускают только за 4 часа до вылета ФОТО: EPA

И Хитроу далеко не самый проблемный. Аналитики Hopper на основе данных OAG составили рейтинг европейских аэропортов по числу задержанных рейсов. В июльских антигероях там первые строчки занимают Брюссель и Франкфурт-на-Майне. Хуже Хитроу выступили и амстердамский Схипхол, и парижский Шарль-де-Голль - второй и третий по пассажиропотоку европейские аэропорты.

При этом сектор еще даже не полностью восстановился от пандемии. В Западной Европе и внутренних, и международных рейсов в расписании сейчас на 11% меньше, чем в аналогичную неделю 2019 года, свидетельствуют данные OAG.

Чтобы избежать хаоса, аэропорты вводят квоты на обслуживание пассажиров.

Вслед за Схипхолом и лондонским Гатвиком Хитроу во вторник объявил, что ограничивает число пассажиров, которых готов обслужить. Объявленная квота в 100 тысяч человек в день до 11 сентября на 4 тысячи мест ниже, чем предусматривает нынешнее расписание.

Более того, примерно треть этих не влезающих в квоту билетов уже продана, и теперь авиакомпаниям придется не только резать рейсы, но и как-то убедить людей больше не покупать билеты. По крайней мере до 11 сентября с вылетом из Хитроу - базового аэропорта British Airways и воздушных ворот островной Великобритании и Европы в целом.

Авиакомпании заранее отменяют рейсы

Авиакомпании режут летнее расписание, чтобы привести желаемое в соответствие с действительностью. Большинство пассажиров отмененных рейсов проведут отпуск дома и потеряют деньги, потраченные на гостиницы, арендованные машины и детские лагеря, до которых им теперь добраться не на чем.

"Все отмененные рейсы перебронировать просто физически не получится - не хватает персонала. Дефицит рабочей силы в авиационной отрасли сейчас оценивается в 20-30% по сравнению с обычными показателями на пике летнего сезона", - говорит Пол Чарльз.

Тысячи британцев лишились купленных заранее билетов. Их ждут английские пляжи - как вот этот в Дорсете в ковидном июне 2020 года, когда улететь с острова было почти невозможно ФОТО: PA Media

Расписание крупнейших европейских авиакомпаний на пиковую первую неделю августа усохло уже на 10% по сравнению с составленным перед началом отпускного сезона в апреле, свидетельствуют данные OAG.

Больше всех аппетиты урезала British Airways - почти на 20%, Easyjet и Wizz Air потеряли примерно по 10%. А вот крупнейший европейский перевозчик Ryanair решил лучше потратиться, чем лишиться части пассажиров, и в результате его расписание пока лишь на 3,4% скромнее задуманного весной.