Чт, 14.07.2022
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Артур Ирбе, бывший вратарь сборной Латвии по хоккею

Positivus-2022: кто оказался самым дорогим артистом?

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Организатор фестиваля Positivus Гирт Майорс рассказал на пресс-конференции, какой артист получит самый большой гонорар в этом году.

Общий бюджет фестиваля популярной музыки Positivus составляет два миллиона евро, сообщил на пресс-конференции его организатор Гирт Майорс.

Он признал, что на гонорары артистов выделено свыше миллиона евро. С другой стороны, выделенное Рижской думой финансирование в размере 200 тысяч евро не покрывает даже гонорар музыканта, который является вторым по стоимости на фестивале в этом году. 

Майорс подчеркнул, что самым высокооплачиваемым в этом году является рэпер A$AP Rocky, который является артистом второго фестивального дня. Он добавил, что бюджет фестиваля в этот раз больше, чем когда-либо.

Видео: Пресс-конференция Positivus

Фестиваль Positivus в этом году пройдет 15 и 16 июля на Луцавсале в Риге. 

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