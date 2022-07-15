Дождливая пятница: синоптики предупреждают о грозе и граде

Температура воздуха составит +17...+20 градусов, во время дождя - до +12...+14 градусов.

Западный ветер в порывах усилится до 11-16 метров в секунду.

В Риге в пятницу временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни с порывистым ветром, температура воздуха не превысит +19 градусов.

Погоду определяет циклон. Атмосферное давление 1004-1008 гПа на уровне моря.

Минувшей ночью дожди в основном затронули центральную и северную части Курземе, были и в Видземе. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Звейниекциемсе, где с вечера четверга количество осадков достигло 49,4 миллиметра или 66 процентов от месячной нормы.

Самая высокая температура воздуха в Европе 14 июля составила +45 градусов в Португалии и Испании. Самая низкая температура воздуха ночью в пятницу: -4 градуса в горах на юге Норвегии.

Галерея: Летний дождь в Риге