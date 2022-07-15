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Элксниньш: МИД и VDD не давали рекомендаций отказаться от посещения мероприятия в консульстве Беларуси

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ФОТО: Zane Bitere / LETA

Информация о мероприятии, организованном генеральным консульством Беларуси в Даугавпилсе, была в распоряжении как Министерства иностранных дел (МИД), так и Службы государственной безопасности (VDD), но самоуправление не получало от указанных учреждений предписаний или рекомендаций чиновникам воздержаться от участия в упомянутом мероприятии, пишет в своем объяснении министру охраны среды Артуру Тому Плешсу председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш ("Согласие").

Элксниньш считает, что во время празднования Дня независимости Беларуси и выполнения законных обязанностей председателя городской думы он не нарушал Конституцию, законы и постановления Кабинета министров.

"Письмо министра также не содержит никакой информации, которая подтверждала бы обратное. Кроме того, министр не нашел в моих действиях нарушений в связи с моим участием в мероприятии 5 июля этого года", - пишет Элксниньш.

По его словам, в запросе министра о разъяснении не указаны конкретные законы, которые в этой ситуации нарушил бы мэр, и в письме содержится "только общая ссылка на резолюцию ООН и заявление Сейма об осуждении агрессии России против Украины, а также причастность Беларуси и поддержку ею незаконного применения силы в Украине".

В качестве аргумента Элксниньш приводит тот факт, что в настоящее время в нормативных правовых актах, а также в каких-либо международных или национальных политических решениях Беларусь не определена как страна, с должностными лицами которой следует запретить встречаться чиновникам муниципальных органов.

По словам Элксниньша, ни один нормативный акт в Латвии не запрещает председателю, заместителю председателя или депутату самоуправления посещать мероприятия, организованные генеральным консульством Беларуси, что подтверждается и опубликованным в СМИ пояснением МИД, которое каждый может прочитать. В частности, представитель министерства Солвита Мартинсоне заявила, что консульству не запрещено проводить праздничные мероприятия, однако латвийские чиновники должны тщательно оценивать свое участие, принимая во внимание нелегитимные выборы авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, репрессии против гражданского общества, гибридную атаку на границе Латвии, а также агрессию России в Украине.

"Кроме того, ни Министерство иностранных дел, ни VDD не обнаружили в моих действиях каких-либо нарушений правовых норм", - пишет Элксниньш.

В письме министру также указано, что на административной территории Даугавпилса находится значительное количество предприятий с белорусским капиталом, чей среднегодовой оборот составляет 50 миллионов евро и на которых работает не менее 400 жителей города.

"Кроме того, Даугавпилс - ярко выраженный многонациональный город, и белорусы - одна из самых многочисленных этнических групп в нем. Большинство латвийских белорусов имеют очень тесные связи со своей этнической родиной, где живут их родственники и друзья или находятся могилы близких", - говорит Элксниньш.

Председатель думы присутствовал на мероприятии консульства с целью обеспечения защиты прав и законных интересов жителей самоуправления, в то же время поставив перед сотрудниками консульства и вопрос о предположительно необоснованном помещении гражданина Латвии в психиатрическую больницу в Беларуси, широко освещавшемся в местных СМИ в июне этого года.

Также на мероприятии Элксниньш встретился с представителями белорусской культурно-просветительской организации "Уздим" и Латвийского союза белорусов, с представителями украинского культурного центра "Мрия", с представителями компаний, работающих в Даугавпилсе, подтвердив свою поддержку тем людям, которые в условиях войны ищут убежища в Латвии.

Со своей стороны министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс заявил, что Элксниньш и другие руководители самоуправлений должны воспринять это как четкое предупреждение и сигнал о том, что действия в поддержку государства-агрессора абсолютно неприемлемы.

"VDD также четко заявила, что сотрудничество с государством-агрессором или его сторонниками не соответствует интересам национальной безопасности Латвии. Министерство только что получило разъяснения мэра Даугавпилса, и эксперты министерства тщательно их оценят. Мы будем также тщательно следить, как Даугавпилс и другие латвийские самоуправления будут соблюдать установленные законом нормы при сносе памятников, прославляющих оккупационную власть", - говорит министр.

Как сообщалось, VDD в связи с посещением Эксниньшем мероприятия заявила, что в нынешней геополитической ситуации участие представителей латвийского государства и самоуправлений в мероприятиях, организованных государством-агрессором Россией или ее ближайшим союзником - Белорусью, не соответствует интересам национальной безопасности Латвии.

"Подобные действия противоречат осуждающей позиции латвийского государства в отношении преступлений, совершенных Россией против Украины и ее народа, а также не способствуют единству латвийского общества в этих сложных условиях", - подчеркнули в VDD.

Позже министр Плешс потребовал у мэра Даугавпилса объяснений в связи с посещением белорусского мероприятия в гостинице Latgola.

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