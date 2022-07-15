В программе Positivus произошли изменения
Выступление американской рэп-звезды Megan Thee Stallion на фестивале Positivus перенесено с 15 на 16 июля, информируют организаторы.
Выступление американской рэп-звезды Megan Thee Stallion на фестивале Positivus перенесено с 15 на 16 июля, информируют организаторы.
Из-за нехватки авиопилотов Megan Thee Stallion не смогла сегодня прибыть в Ригу. Ее выступление перенесено на 16 июля.
В программе фестиваля будут изменения SoFayGo выступит в 20:00, Caribou - 21:30, а Jamie XX - 23:30.
Галерея: зрители прибывают на фестиваль Positivus
Те посетители фестиваля, которые купили однодневный билет на посещение Positivus в пятницу, смогут посетить фестиваль и завтра, предъявив сохраненный на руке браслет за 15 июля.
Раннее сообщалось, что главные артисты фестиваля: A$AP Rocky, Megan Thee Stallion un Jamie xx.
Программу дополнят Caribou, Black Midi, SoFaygo, Black Country, New Road, Bas, ansis, Citi zēni, Артур Скутелис, Роландс Че, Sudden Lights, Būū, Edavārdi, Prusax, Sigma, и другие.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!