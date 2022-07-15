В программе Positivus произошли изменения

Из-за нехватки авиопилотов Megan Thee Stallion не смогла сегодня прибыть в Ригу. Ее выступление перенесено на 16 июля.

В программе фестиваля будут изменения SoFayGo выступит в 20:00, Caribou - 21:30, а Jamie XX - 23:30.

Галерея: зрители прибывают на фестиваль Positivus

Те посетители фестиваля, которые купили однодневный билет на посещение Positivus в пятницу, смогут посетить фестиваль и завтра, предъявив сохраненный на руке браслет за 15 июля.

Раннее сообщалось, что главные артисты фестиваля: A$AP Rocky, Megan Thee Stallion un Jamie xx.

Программу дополнят Caribou, Black Midi, SoFaygo, Black Country, New Road, Bas, ansis, Citi zēni, Артур Скутелис, Роландс Че, Sudden Lights, Būū, Edavārdi, Prusax, Sigma, и другие.