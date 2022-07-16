При российском обстреле Винницы погибла четырехлетняя Лиза. Ее мать Ирина тяжело ранена

14 июля российские военные нанесли ракетный удар по центру Винницы. В Минобороны РФ утверждают, что его целью был местный Дом офицеров, где якобы проходило "совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений".
Судя по свидетельствам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, обстрелам подверглись не военные, а гражданские объекты: офисное здание, магазин, медицинский центр, концертный зал (тот самый Дом офицеров, в четверг там должен был пройти концерт певицы Roxolana), десятки жилых домов. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 24 человека, в том числе трое детей в возрасте до десяти лет. За медицинской помощью обратились 197 человек. 80 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Самая младшая из погибших - четырехлетняя Лиза. Ее матери, 33-летней Ирине Дмитриевой, при обстреле оторвало ногу.
Дмитриева - дизайнер и блогер, работает в рекламном отделе издательского дома "Картель" в Киеве. В своем инстаграме (на ее аккаунт были подписаны четыре тысячи человек, сейчас эта цифра выросла до 90 тысяч) она регулярно делилась опытом воспитания дочери, у которой диагностировали синдром Дауна.
"Сегодня наши сердца обливаются кровью, а глаза полны слез, потому что наша многотысячная семья потеряла одного из своих. Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не виноватый ребенок. Наш малыш. Наша маленькая Лиза", - сообщили после обстрела Винницы во Всеукраинской благотворительной организации "Даун Синдром".
За несколько часов до обстрела Ирина Дмитриева опубликовала сторис о том, как она ведет дочку на занятие к логопеду.
По рассказам знакомых, до войны Ирина с Лизой жили в Киеве. С мужем Артемом Ирина в разводе, но отец продолжал поддерживать связь с дочерью.
Накануне 24 февраля, перед началом российского вторжения в Украину, Лизу из детского сада забрал отец. Наутро из-за бомбежек Артем не сумел привезти ребенка к матери и уехал с дочкой из города в безопасное место.
"Я даже не успела ее поцеловать и обнять. И не знаю, когда увижу. Мое материнское сердце разрывается. Ее любимая игрушка со мной. Лиза всегда брала своего мишку с собой в сад, вчера отказалась. Я еще удивилась почему. Теперь это мой талисман", - написала Ирина в Instagram.
Через несколько дней она перебралась из Киева в Винницу, где живут ее родители. Винница находится примерно в 400 километрах от фронта.
На десятый день войны Лизе исполнилось четыре года. Матери и дочери пришлось отпраздновать этот день вдали друг от друга: "10-й день, как я не могу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Все эти события ужасны. Боль за свою страну. Боль за смерть людей. Двойная боль, потому что ты не со мной. Мечтаю о встрече".
Они поддерживали связь по телефону: "Она говорит мне: "Мама, бу бу, любу". И этого достаточно. Она не забыла, она помнит, все помнит!".
7 апреля Ирина наконец воссоединилась с дочерью - через 42 дня разлуки. Женщина опубликовала видео о том, как они едут вместе в машине, - под песню Макса Барских "Буде весна". "Первые 20 минут нашей встречи Лиза постоянно говорила: "Мама, мама, мама…" Гладила меня по лицу, обнимала. Это было невероятно и очень эмоционально. Я каждый день представляла нашу встречу, не знала, какая будет ее реакция", - писала Ирина.
В мае Дмитриева рассказывала, что дочери поставили диагноз ревматоидный артрит. Он был вызван перенесенным инфекционным заболеванием и коронавирусом. Из-за болезни девочка начала хромать, тянуть ногу и жаловаться на боль. После обследования ей было назначено длительное лечение. Тогда же Ирина сообщила, что Лиза возобновила занятия у логопеда, которые проходили четыре раза в неделю.
В июне Лиза на неделю съездила в Киев к отцу, по которому очень скучала. За неделю до обстрела Винницы Ирина опубликовала серию снимков из фотосессии с дочерью в сиреневых платьях на фоне лавандового поля. В этих постах она откровенно рассказывала о новых проблемах воспитания Лизы - возрастном "кризисе трех лет".
"Честно, мои нервы не выдерживают. Мне приходится постоянно орать, а этого я очень не люблю делать, особенно поднимать голос на Лизу. Ее поведение ужасно. Не слушается, делает все наоборот, намеренно. Одеваемся сейчас с истерикой. Постоянное ее «нет» на все, что я скажу, делает разный вред. Куда подевался мой ангел? Она была послушным ребенком. Радует только то, что это скачок в развитии, и просто нужно пережить этот период. Но записала ее уже к психологу", - написала мама девочки.
Ирина также написала пост о том, как сумела принять диагноз своей дочери.
"Есть высказывание, которое мне очень нравится и которым я пользуюсь: "Не оглядывайся назад, там уже ничего не изменишь. Но у тебя есть силы и возможности, чтобы изменить свое будущее!".
Ирина Дмитриева находится в реанимации в тяжелом состоянии. Главврач больницы экстренной помощи в Виннице Александр Фомин рассказал, что ей не говорят о гибели дочери и не дают телефон, чтобы она могла кому-то позвонить. "Если мы сейчас скажем, что эта девочка, ее дочь, погибла, у нас не будет никаких шансов выписать ее мать", - сказал Фомин.
Издание "Суспільне" опубликовало интервью Ларисы, матери Ирины Дмитриевой. Лариса подтвердила, что Ирине не говорят о смерти дочери. Хотя, по словам Ларисы, ее дочь сама сказала ей об этом, когда они говорили по телефону сразу после обстрела.
"Она, должно быть, забыла. У нее, наверное, шок, потому что она мне сказала, что Лизы больше нет. У нее что-то с памятью произошло. Но он [врач] запретил. Сказал: она не выдержит, сразу двоих похороните, если расскажете, что ребенок умер", - рассказала Лариса.
Она добавила, что Ирина получила ранения легких и печени, но не лишилась ноги, как об этом сообщают журналисты: "Ноги, руки целые. То, что пишут, что оторвало — нет".
Вечером 14 июля президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 141-го дня войны сказал:
"Этот день в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.
Среди погибших сегодня в Виннице - девочка, ей было четыре года, ее зовут Лиза. Россия оборвала жизнь девочки как раз в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан".
Первая леди Украины Елена Зеленская, в свою очередь, рассказала, что знала погибшую Лизу - они вместе снимались в рождественском видео в декабре 2021 года.
"Сегодня мы с ужасом увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. И потом, читая новости, я осознала, что знаю эту девочку. Знала… Маленькая Лиза погибла от российской ракеты.
Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео к рождественским праздникам. Светлый, искренний, радостный ребенок, выросший в любви. Маленькая озорница тогда за полчаса успела разрисовать красками не только себя и свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера", - сказала она.
К своему посту Зеленская добавила фрагмент ролика с участием Лизы, где дети разукрашивают игрушки для елки в офисе президента Украины.
Сьогодні з жахом ми побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці. А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Я не буду зараз писати всі слова, що дуже хотілося б, тим, хто її убив. Я напишу вам про Лізу 1/2 pic.twitter.com/RrkMRfYwRK