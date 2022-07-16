При российском обстреле Винницы погибла четырехлетняя Лиза. Ее мать Ирина тяжело ранена

За несколько часов до обстрела Ирина Дмитриева опубликовала сторис о том, как она ведет дочку на занятие к логопеду.

По рассказам знакомых, до войны Ирина с Лизой жили в Киеве. С мужем Артемом Ирина в разводе, но отец продолжал поддерживать связь с дочерью.

Накануне 24 февраля, перед началом российского вторжения в Украину, Лизу из детского сада забрал отец. Наутро из-за бомбежек Артем не сумел привезти ребенка к матери и уехал с дочкой из города в безопасное место.

"Я даже не успела ее поцеловать и обнять. И не знаю, когда увижу. Мое материнское сердце разрывается. Ее любимая игрушка со мной. Лиза всегда брала своего мишку с собой в сад, вчера отказалась. Я еще удивилась почему. Теперь это мой талисман", - написала Ирина в Instagram.

Через несколько дней она перебралась из Киева в Винницу, где живут ее родители. Винница находится примерно в 400 километрах от фронта.

На десятый день войны Лизе исполнилось четыре года. Матери и дочери пришлось отпраздновать этот день вдали друг от друга: "10-й день, как я не могу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Все эти события ужасны. Боль за свою страну. Боль за смерть людей. Двойная боль, потому что ты не со мной. Мечтаю о встрече".

Они поддерживали связь по телефону: "Она говорит мне: "Мама, бу бу, любу". И этого достаточно. Она не забыла, она помнит, все помнит!".

7 апреля Ирина наконец воссоединилась с дочерью - через 42 дня разлуки. Женщина опубликовала видео о том, как они едут вместе в машине, - под песню Макса Барских "Буде весна". "Первые 20 минут нашей встречи Лиза постоянно говорила: "Мама, мама, мама…" Гладила меня по лицу, обнимала. Это было невероятно и очень эмоционально. Я каждый день представляла нашу встречу, не знала, какая будет ее реакция", - писала Ирина.

В мае Дмитриева рассказывала, что дочери поставили диагноз ревматоидный артрит. Он был вызван перенесенным инфекционным заболеванием и коронавирусом. Из-за болезни девочка начала хромать, тянуть ногу и жаловаться на боль. После обследования ей было назначено длительное лечение. Тогда же Ирина сообщила, что Лиза возобновила занятия у логопеда, которые проходили четыре раза в неделю.

В июне Лиза на неделю съездила в Киев к отцу, по которому очень скучала. За неделю до обстрела Винницы Ирина опубликовала серию снимков из фотосессии с дочерью в сиреневых платьях на фоне лавандового поля. В этих постах она откровенно рассказывала о новых проблемах воспитания Лизы - возрастном "кризисе трех лет".