Слет Porsche в Риге собрал новейшие модели производителя спортивных автомобилей

Porsche World Road Show 2022 ФОТО: Пресс-фото

911 Carrera 4S Coupé

Устойчивый дизайн в современной интерпретации. Неповторимый силуэт 911 лучше всего определяется его знаковыми линиями. С 1963 года она практически не изменилась и стала частью ДНК всех моделей Porsche.

Мощность: 385 л. с.

Ускорение 0-100 км/ч: 4,2 сек.

Максимальная скорость: 293 км/ч

Расход топлива в среднем: 10,8-10,3 л/100 км

Выбросы CO2 в среднем: 245-233 г/км

Porsche World Road Show 2022 ФОТО: Пресс-фото

911 Targa 4 GTS

Очарование, которое присуще поездкам по шоссе с открытой крышей в солнечный летний день, сложно с чем-то сравнить. В то же время слышать звук мощного мотора - это делает каждую поездку на кабриолете 911 такой особенной. Концепция крыши Targa воплощает в себе идеальную комбинацию безопасности, комфорта и дизайна.

Мощность: 480 л. с.

Ускорение 0-100 км/ч: 3,5 сек.

Максимальная скорость: 307 км/ч

Расход топлива в среднем: 11,3-10,8 л/100 км

Выбросы CO2 в среднем: 257-245 г/км

911 Carrera GTS Coupé

Элегантный. Чистый. Недвусмысленный. Так можно охарактеризовать силуэт культового Porsche 911. Для него характерны четкие линии дизайна, а также единство формы и функций.

Мощность: 385 л. с.

Ускорение 0-100 км/ч: 4,2 сек.

Максимальная скорость: 293 км/ч

Расход топлива в среднем: 10,8-10,3 л/100 км

Выбросы CO2 в среднем: 245-233 г/км

Porsche World Road Show 2022 ФОТО: Пресс-фото

911 Turbo S Coupé

Инженеры Porsche продвигают идею спорткаров с невероятной производительностью, комфортом и удобством для ежедневных поездок. Модели 911 Turbo развивают эту философию.

Мощность: 580 л. с.

Ускорение 0-100 км/ч: 2,8 сек.

Максимальная скорость: 320 км/ч

Расход топлива в среднем: 12,3-12,0 л/100 км

Выбросы CO2 в среднем: 279-271 г/км

911 Turbo S Cabriolet

С любого ракурса четко выделены традиционные спортивные формы. Каждая деталь объединяет в себе неподвластный времени дизайн и современный стиль.

Мощность: 580 л. с.

Ускорение 0-100 км/ч: 2,9 сек.

Максимальная скорость: 320 км/ч

Расход топлива в среднем: 12,5-12,1 л/100 км

Выбросы CO2 в среднем: 284-275 г/км

Porsche World Road Show 2022 ФОТО: Пресс-фото

Cayenne

Cayenne и Cayenne Coupé - оба автомобиля отличаются эффектным внешним видом, впечатляющими характеристиками, а также универсальной практичностью - могут вместить до пяти человек. Они готовы к любым приключениям.

Мощность: 320 л. с.

Ускорение 0-100 км/ч: 6,2 сек.

Максимальная скорость: 245 км/ч

Расход топлива в среднем: 12,5-11,5 л/100 км

Выбросы CO2 в среднем: 283-259 г/км

Cayenne GTS

Человек всегда хочет расти и развиваться. Эта концепция вдохновила инженеров Porsche на усовершенствование GTS: были улучшены модель и производительность. Итак, теперь они стали еще более драматичными и способными, чем когда-либо.

Мощность: 460 л. с.

Ускорение 0-100 км/ч: 4,8 сек.

Максимальная скорость: 270 км/ч

Расход топлива в среднем: 14,1-13,3 л/100 км

Выбросы CO2 в среднем: 319-301 г/км

Cayenne Turbo S Coupé

Cayenne Turbo S E-Hybrid - это высшее проявление концепции Porsche E-Performance с идеальным сочетанием эффективности и неумолимой мощи.