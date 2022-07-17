Слет Porsche в Риге собрал новейшие модели производителя спортивных автомобилей

В Риге прошло уникальное событие - Porsche World Road Show 2022. У его участников была возможность увидеть в одном месте и испытать под руководством опытных инструкторов 18 топовых автомобилей Porsche на разных видах дорог и при различных погодных условиях.
Boxster GTS 4.0
В этом аскетичном спортивном автомобиле нет ничего лишнего, только самое необходимое. Porsche, которому не нужно ничего, кроме открытой дороги и, конечно, водителя.
Мощность: 400 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 4,0 сек.
Максимальная скорость: 293 км/ч
Расход топлива в среднем: 10,9-10,1 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 247-230 г/км
Cayman GT4 RS
Cayman GT4 RS - идеальная спортивная машина для тех, кому нравится достигать большего. Для тех, кто спросил бы себя - почему бы не попробовать? И для тех, кто относится к веселью со всей серьезностью и предпочитает сиденье спортивного автомобиля удобному креслу для отдыха.
Мощность: 500 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 3,4 сек.
Максимальная скорость: 315 км/ч
Расход топлива в среднем: 13,2 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 299 г/км
911 GT3
Девиз для 911 GT3 - Carpe secundum, то есть извлекай максимум из каждой секунды! При разработке этого автомобиля Porsche усовершенствовал все, что воплощает спортивный автомобиль: производительность, тюнинг, аэродинамику. Время в этой машине летит со скоростью ветра.
Мощность: 510 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 3,4 сек.
Максимальная скорость: 320 м/ч
Расход топлива в среднем: 13,0-12,9 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 294-293 г/км
911 Carrera 4S Coupé
Устойчивый дизайн в современной интерпретации. Неповторимый силуэт 911 лучше всего определяется его знаковыми линиями. С 1963 года она практически не изменилась и стала частью ДНК всех моделей Porsche.
Мощность: 385 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 4,2 сек.
Максимальная скорость: 293 км/ч
Расход топлива в среднем: 10,8-10,3 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 245-233 г/км
911 Targa 4 GTS
Очарование, которое присуще поездкам по шоссе с открытой крышей в солнечный летний день, сложно с чем-то сравнить. В то же время слышать звук мощного мотора - это делает каждую поездку на кабриолете 911 такой особенной. Концепция крыши Targa воплощает в себе идеальную комбинацию безопасности, комфорта и дизайна.
Мощность: 480 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 3,5 сек.
Максимальная скорость: 307 км/ч
Расход топлива в среднем: 11,3-10,8 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 257-245 г/км
911 Carrera GTS Coupé
Элегантный. Чистый. Недвусмысленный. Так можно охарактеризовать силуэт культового Porsche 911. Для него характерны четкие линии дизайна, а также единство формы и функций.
Мощность: 385 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 4,2 сек.
Максимальная скорость: 293 км/ч
Расход топлива в среднем: 10,8-10,3 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 245-233 г/км
911 Turbo S Coupé
Инженеры Porsche продвигают идею спорткаров с невероятной производительностью, комфортом и удобством для ежедневных поездок. Модели 911 Turbo развивают эту философию.
Мощность: 580 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 2,8 сек.
Максимальная скорость: 320 км/ч
Расход топлива в среднем: 12,3-12,0 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 279-271 г/км
911 Turbo S Cabriolet
С любого ракурса четко выделены традиционные спортивные формы. Каждая деталь объединяет в себе неподвластный времени дизайн и современный стиль.
Мощность: 580 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 2,9 сек.
Максимальная скорость: 320 км/ч
Расход топлива в среднем: 12,5-12,1 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 284-275 г/км
Cayenne
Cayenne и Cayenne Coupé - оба автомобиля отличаются эффектным внешним видом, впечатляющими характеристиками, а также универсальной практичностью - могут вместить до пяти человек. Они готовы к любым приключениям.
Мощность: 320 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 6,2 сек.
Максимальная скорость: 245 км/ч
Расход топлива в среднем: 12,5-11,5 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 283-259 г/км
Cayenne GTS
Человек всегда хочет расти и развиваться. Эта концепция вдохновила инженеров Porsche на усовершенствование GTS: были улучшены модель и производительность. Итак, теперь они стали еще более драматичными и способными, чем когда-либо.
Мощность: 460 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 4,8 сек.
Максимальная скорость: 270 км/ч
Расход топлива в среднем: 14,1-13,3 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 319-301 г/км
Cayenne Turbo S Coupé
Cayenne Turbo S E-Hybrid - это высшее проявление концепции Porsche E-Performance с идеальным сочетанием эффективности и неумолимой мощи.
Мощность: 680 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 3,8 сек.
Максимальная скорость: 295 км/ч
Расход топлива в среднем: 4,1-3,8 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 92-87 г/км
Cayenne Turbo GT Coupé
Cayenne Turbo GT учащает сердцебиение еще в режиме ожидания, а на открытом шоссе вызывает эмоции, сравнимые с тем, что испытывают автогонщики, обеспечивая захватывающую и интенсивную езду.
Мощность: 640 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 3,3 сек.
Максимальная скорость: 300 км/ч
Расход топлива в среднем: 14,1 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 319 г/км
Taycan GTS
Taycan - это чистое воплощение спортивного электромобиля Porsche. В нем идеальное сочетание производительности и повседневной практичности. Поразительные пропорции, неподвластный времени и мгновенно узнаваемый дизайн.
Мощность: 588 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 3,7 сек.
Максимальная скорость: 250 км/ч
Расход топлива в среднем: 23,3-20,3 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 439-504 г/км
Taycan Turbo
Эмоционально заряжен и ориентирован на будущее - именно таков Taycan Turbo.
Мощность: 680 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 3,2 сек.
Максимальная скорость: 260 км/ч
Электропотребление в среднем: 26,6-22,9 кВт/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 0 г/км
Taycan Turbo S
Лучшие спортивные моменты - это секунды после бега, когда наша душа находится в идеальном равновесии. С новыми моделями Taycan Sport Turismo это чувство можно испытывать каждый день.
Мощность: 761 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 2,8 сек.
Максимальная скорость: 260 км/ч
Электропотребление в среднем: 25,6-24,3 кВт/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 0 г/км
Taycan Turbo S Cross Turismo
Вместительный багажник и большой салон Taycan Cross Turismo охватывает больше направлений вашего образа жизни.
Мощность: 761 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 2,9 сек.
Максимальная скорость: 250 км/ч
Электропотребление в среднем: 26,4-24,4 кВт/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 0 г/км
Macan GTS
Новый Macan расставляет акценты там, где другие исчезают в толпе. Молодой, динамичный и городской, с обширным стандартным оборудованием, специфическими чертами дизайна модели и, конечно, типичной производительностью Porsche.
Мощность: 440 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 4,5 сек.
Максимальная скорость: 272 км/ч
Расход топлива в среднем: 11,7-11,3 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 265 - 255 г/км
Macan S
Изысканный дизайн. Полоса задних фар подчеркивает самоуверенность внедорожника. Характерная ДНК Porsche - это LED фары с четырехточечным расположением.
Мощность: 380 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 4,8 сек.
Максимальная скорость: 259 км/ч
Расход топлива в среднем: 11,7-11,1 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 265-251 г/км
Panamera Turbo S
Porsche считает, что идея, которая на старте кажется невероятной, будет величайшей, когда воплотится в жизнь. Так появился Porsche Panamera. Спортивный автомобиль для четверых со впечатляющими характеристиками и повышенным комфортом.
Мощность: 630 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 3,1 сек.
Максимальная скорость: 315 км/ч
Расход топлива в среднем: 13,2-12,8 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 298-290 г/км
Panamera GTS
В самом начале Porsche задал себе вопрос: должен ли спортивный седан действительно выглядеть как седан? Модели Panamera отвечают на этот вопрос однозначным "нет"! Целых три раза!
Мощность: 480 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 3,9 сек.
Максимальная скорость: 300 км/ч
Расход топлива в среднем: 13,1-12,1 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 296-275 г/км
Panamera 4S Sport Turismo
Вне зависимости от модели Panamera Sports Saloon или Panamera Sport Turismo - силуэт и пропорции безошибочно выделяют принадлежность к Porsche. Атлетичный, обтекаемый, с четкими гранями и эффектными изгибами.
Мощность: 440 л. с.
Ускорение 0-100 км/ч: 4,3 сек.
Максимальная скорость: 289 км/ч
Расход топлива в среднем:11,5-10,7 л/100 км
Выбросы CO2 в среднем: 260-242 г/км
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