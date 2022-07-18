Фото ⟩ Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились

Портал TMZ пишет, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес заключили брак в округе Кларк (штат Невада). Сами звезды пока никак не комментируют новость.

Напомним, Аффлек и Лопес познакомились в 2001 году на съемках фильма "Джильи", Лопес в то время состояла в браке с танцором Крисом Джаддом. В 2002 году она рассталась с мужем, и стало известно о ее романе с Аффлеком.

После актер появился в клипе на песню Jenny from the Block, а в прессе появилось словосочетание "Беннифер". Спустя несколько месяцев они объявили о помолвке, но свадьба не состоялась, а вскоре Аффлек и Лопес и вовсе расстались.

После Лопес успела побывала замужем за Марком Энтони, от которого у нее двое детей. Ьен Аффлек 13 лет прожил с актрисой Дженнифер Гарнер, в браке родились две дочери и сын. Осенью прошлого года Джей Ло и Бен возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.