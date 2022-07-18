Видео ⟩ Лайма Вайкуле выступила на празднике у миллионера

Именинника порадовала своим выступление не только Лайма Вайкуле, но и группа "Винтаж" и других известные персоны.

На торжестве присутствовала модель и ведущая Виктория Боня, которая призналась, что давно дружит с Арно и с теплом относится к нему.

"Сегодня вся личка в сообщениях, что наши СМИ писали о том, мол, Лайма чуть ли не при смерти находится. Как вы сами можете видеть, это неправда. Бодра, весела и хорошо выглядит. Очень зажигательно выступила" - цитирует Боню StarHit.ru.

Напомним, Лайма Вайкуле недавно вернулась в Латвию из США.

"Я очень счастлива, что по возвращении домой меня ждет прекрасное лето в Латвии, мои милые домочадцы и мои друзья Алла Пугачева и Максим Галкин, которых я давно не видела", - сказала она.

Напомним, Лайма Вайкуле 26 июля выступит в концертном зале "Дзинтари" на церемонии вручения премии "Золотой микрофон", 31 июля - в Паланге, а 27 августа певица поднимется на сцену вместе с Интарсом Бусулисом на празднике Каугури в Юрмале.