ФОТО: AP/Scanpix

В прошлый четверг в результате российского ракетного удара по Виннице были убиты 23 мирных жителя. В воскресенье прошли похороны четырехлетней Лизы Дмитриевой.

В результате российской атаки были убиты трое детей - Лиза, а также мальчики в возрасте семи и восьми лет.

Минобороны России утверждает, что целью был "Дом офицеров", в котором "командиры вооруженных сил Украины встречались с представителями зарубежных поставщиков оружия".

Однако на самом деле пострадали гражданские объекты - офисное здание, магазин, медицинский центр, концертный зал и несколько десятков жилых домов. Были убиты 23 человека, еще около 200 пострадали.

Самой младшей жертвой российского нападения стала четырехлетняя Лиза, у которой был синдром Дауна. Ее мать, 33-летняя Ирина Дмитриева, была ранена. После ракетной атаки в соцсетях распространилось снятое перед ударом видео, на котором видно, как они прогуливаются. Мать вела Лизу на занятие к логопеду.

Похороны Лизы прошли 17 июля в православной церкви в Виннице.

Галерея: В Виннице похоронили четырехлетнюю Лизу