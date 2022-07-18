Фото ⟩ В Виннице похоронили погибшую в результате российского обстрела четырехлетнюю Лизу
В прошлый четверг в результате российского ракетного удара по Виннице были убиты 23 мирных жителя. В воскресенье прошли похороны четырехлетней Лизы Дмитриевой.
В результате российской атаки были убиты трое детей - Лиза, а также мальчики в возрасте семи и восьми лет.
Минобороны России утверждает, что целью был "Дом офицеров", в котором "командиры вооруженных сил Украины встречались с представителями зарубежных поставщиков оружия".
Однако на самом деле пострадали гражданские объекты - офисное здание, магазин, медицинский центр, концертный зал и несколько десятков жилых домов. Были убиты 23 человека, еще около 200 пострадали.
Самой младшей жертвой российского нападения стала четырехлетняя Лиза, у которой был синдром Дауна. Ее мать, 33-летняя Ирина Дмитриева, была ранена. После ракетной атаки в соцсетях распространилось снятое перед ударом видео, на котором видно, как они прогуливаются. Мать вела Лизу на занятие к логопеду.
Похороны Лизы прошли 17 июля в православной церкви в Виннице.
Галерея: В Виннице похоронили четырехлетнюю Лизу
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