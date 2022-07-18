Важно, чтобы не было дедовщины: звезды о возобновлении военного призыва в Латвии

У актера Андриса Булиса есть взрослый сын, и он поддерживает идею обязательной военной подготовки.

"Это развивает чувство порядка и долга. Я не думаю, что эти 11 месяцев - это время, отнятое у молодых людей. Моему сыну сейчас 18 лет. Если он решит пойти служить, я поддержу его".

Андрис Булис признается, что сам не служил, потому что к моменту окончания средней школы уже была сформирована профессиональная армия.

"На военную комиссию был вызван и признан годным к службе. Поэтому, если бы пришлось служить, я бы это сделал".

Свое мнение высказал и музыкант Интарс Бусулис, у которого двое сыновей. "Я служил в штабном батальоне, и это было время, когда дедовщина потихоньку заканчивалась. У меня был положительный опыт. Меня пригласили в качестве резервиста в сентябре на большие учения в Балтии. Если не будет концертов, я планирую пойти".

"Я поддерживаю идею службы в армии для молодежи, и главное для меня было бы знать, что условия в армии хорошие и все профессионально.

Важно, чтобы у ребят, которые служат, не было никакой дедовщины. В армии надо вести мониторинг, чтобы знать, какие отношения между солдатами в моменты, когда офицеры не смотрят. Я хочу быть уверен, что армия пойдет на пользу моему сыну, а не наоборот".

Мой старший сын - патриот Латвии, участвовал в Яунсардзе. Я уверен в его лояльности и готовности пройти обязательную службу для защиты своей страны".

Интарс Бусулис ФОТО: Пресс-фото

Актриса и бизнесвумен Агнесе Зелтиня говорит, что служба пошла бы на пользу мужчине, но это не лучший момент для призыва ее сына.

"Моему сыну Роби 20 лет, и в августе он начнет учебу в Нидерландах. Было бы нехорошо, если бы ему пришлось пойти в армию прямо сейчас и потерять время, которое можно было бы потратить на образование. Служба идет на пользу мужчине, это полезный опыт, особенно в таких условиях. Я думаю, что армия закаляет мужчину, поэтому в целом оцениваю положительно это начинание".

Агнесе Зелтиня ФОТО: Личный архив Агнесе Зелтини/Андрей Шмелев

Предполагается, что с 1 января 2023 года в Латвии будет проходить добровольный военный призыв, но после этого два раза в год он будет обязательным. Известно, что можно будет выбрать один из четырех видов службы. Призываться будут молодые люди с 18 до 27 лет. Женщины могут записываться добровольно.

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