СЗК выдвинул кандидатом в премьер-министры Айвара Лембергса

Сопредседатель СЗК Арманд Краузе сообщил сегодня на пресс-конференции, что лидером списка СЗК в Риге станет бывший председатель Конституционного суда Гунар Кутрис, в Латгале - фермер Каспар Мелнис, в Курземе - председатель фракции СЗК Улдис Аугулис, в Видземе - Краузе и в Земгале - депутат Сейма Виктор Валайнис.

Ранее считалось, что кандидатом на пост премьер-министра от СЗК может быть Валайнис, который был выдвинут от Крестьянского союза Латвии.

Валайнис заявил сегодня, что цель СЗК состоит в том, чтобы кандидат на пост премьер-министра имел наибольший опыт и пользовался самой широкой поддержкой в обществе, поэтому Валайнис снял свою кандидатуру.

Как отметил Краузе, на выборах в 14-й Сейм вместе будут баллотироваться две составляющие СЗК партии - КСЛ и Латвийская социал-демократическая рабочая партия, а также сотрудничающая партия "Латвии и Вентспилсу".

Как сообщалось, Лембергса обвиняют в коррупционных преступлениях, уголовное дело в настоящее время рассматривается во второй инстанции Рижским окружным судом. 22 февраля 2021 года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской городской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. Лембергс обжаловал этот приговор.