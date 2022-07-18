Пн, 18.07.2022
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Пост офицера, возможно, убившего жену

Слухи оказались правдой. Майрис Бриедис баллотируется от "Согласия"

Майрис Бриедис ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Боксер Майрис Бриедис баллотируется на выборах в 14-й Сейм по списку от партии "Согласие".

Во главе рижского списка находится лидер "Согласия" и многолетний депутат Сейма Янис Урбанович, списка в Курземе - член парламентской фракции партии Валерий Агешин, в Латгале - депутат Сейма Регина Лочмеле, в Видземе - ушедший из Сейма Ивар Зариньш. В свою очередь, в Земгале под первым номером стартует присяжный адвокат Александр Казачков, который в том числе был членом правления  и соучредителем партии "Республика". В списке следом за ним идет парламентарий Виталий Орлов.

Из действующих 18 депутатов "Согласия" в Сейме в списках нет двух: Инги Голдберги и Владимира Никонова.

Среди новых имен есть боксер Майрис Бриедис и журналист Абик Элкин.

После вторжения России в Украину Бриедис подвергся критике за публикацию в социальных сетях поста, в котором он "не принимает чью-либо сторону" в войне, развязанной Россией в Украине.

Бриедиса также критиковали за то, что он не поддержал снос памятника в парке Победы.

Ранее Бриедис подвергался публичному осуждению за то, что в социальных сетях выкладывал видео с президентом Беларуси Александром Лукашенко и скептиками вакцинации.

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