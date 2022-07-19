Вт, 19.07.2022
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Дантес, украинский певец

Польша получила первые американские танки Abrams

ФОТО: EPA/Scanpix

В Польшу прибыла первая партия танков Abrams американского производства, эти семь танков будут использоваться для обучения польских солдат, заявил в понедельник, 18 июля, министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Блащак заявил, что польские солдаты будут готовы, когда США начнут поставки 250 заказанных современных танков.

"Польша будет иметь современную и сильную армию для сдерживания агрессора в чрезвычайной ситуации", - подчеркнул министр в Twitter.

В апреле Польша подписала с США контракт на сумму 4,74 миллиарда долларов на покупку 250 танков Abrams.

На прошлой неделе Блащак, который также занимает пост вице-премьера, сообщил, что правительство согласилось подписать контракт с США на закупку еще 116 бывших в употреблении танков Abrams, что еще больше укрепит обороноспособность Польши.

Поставка первых бывших в употреблении танков ожидается уже в начале следующего года, что позволит обновить вооружение Польши после передачи Украине 240 модернизированных танков Т-72 российского производства.

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