Польша получила первые американские танки Abrams

Блащак заявил, что польские солдаты будут готовы, когда США начнут поставки 250 заказанных современных танков.

"Польша будет иметь современную и сильную армию для сдерживания агрессора в чрезвычайной ситуации", - подчеркнул министр в Twitter.

В апреле Польша подписала с США контракт на сумму 4,74 миллиарда долларов на покупку 250 танков Abrams.

На прошлой неделе Блащак, который также занимает пост вице-премьера, сообщил, что правительство согласилось подписать контракт с США на закупку еще 116 бывших в употреблении танков Abrams, что еще больше укрепит обороноспособность Польши.

Поставка первых бывших в употреблении танков ожидается уже в начале следующего года, что позволит обновить вооружение Польши после передачи Украине 240 модернизированных танков Т-72 российского производства.