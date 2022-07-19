Серьезное доказательство существования воды на Марсе - комок рыболовной лески

Шутки в сторону. Скорее всего, это очередная часть парашюта марсохода, которая попала туда после того, как зонд в феврале 2021 года удачно опустился на Красной планете.

Главное фото снято на одну из передних камер зонда. Поражающий воображение объект находится в нижней части снимка, и, если сравнивать с колесом марсохода, видно, что он очень маленький.

ФОТО: NASA/JPL-Caltech

Ручная дрель робота зонда касается камня, с которого, скорее всего, зонд только что взял образец. Во время процесса работы ветра на Марсе сдули этот, возможно, кусочек парашюта. Спустя несколько дней после этого снимка было видно, что странная "леска" пропала.

С момента посадки зонд нашел несколько объектов, которые помогли ему удачно достигнуть поверхности Марса. Был найден и сам парашют и другие детали.

Если тебя тревожат оставленные нами на Марсе отходы, то нужно принять во внимание, что через лет сто исследователи Марса их с удовольствием будут выкапывать из марсианского песка и выставлять в музеях. Точно так же, как это делаем мы с окаменелостями и другими артефактами истории.