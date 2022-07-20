Фоторассказ ⟩ Уникальные кадры: водолазы обследовали затопленную в Даугаве эстраду парка Вигантес

Погружение инструктора Daivings Валтерса Прейманиса и наиболее активных членов клуба водолазов в Даугаву к легендарной горе Стабурагс и исторической эстраде парка Вигантес было осуществлено этим летом, когда температура воды в Даугаве достигла наивысшей отметки - плюс 21 градуса по Цельсию.

ФОТО: Zemūdens niršanas klubs Daivings. Daivinga centrs. @daivings/Facebook.com/Publicitātes foto

ФОТО: Zemūdens niršanas klubs Daivings. Daivinga centrs. @daivings/Facebook.com/Publicitātes foto

Видимое при помощи подводного фонаря расстояние под водой составляет примерно до полутора метров, в чем можно убедиться на фотографиях.

ФОТО: Zemūdens niršanas klubs Daivings. Daivinga centrs. @daivings/Facebook.com

В процессе получения экологической электроэнергии почти полвека назад в глубинах Даугавы было затоплено одно из культурных мест Латвии, где до 10 000 зрителей могли наблюдать за выступлением 1200 певцов.

ФОТО: Zemūdens niršanas klubs Daivings. Daivinga centrs. @daivings/Facebook.com

На восьмиметровой глубине видны остатки бетонных конструкций стен, оставшиеся от исторической эстрады Лиепавоту в парке Вигантес.

В глубинах Даугавы видны и другие исторические фрагменты - расположенные в виде амфитеатра зрительские сиденья.

ФОТО: Zemūdens niršanas klubs Daivings. Daivinga centrs. @daivings/Facebook.com

ФОТО: Zemūdens niršanas klubs Daivings. Daivinga centrs. @daivings/Facebook.com

ФОТО: Zemūdens niršanas klubs Daivings. Daivinga centrs. @daivings/Facebook.com

"Теперь на подводных сиденьях эстрады Вигантес обитает подводная фауна Латвии - сотни рыб и раков! Бывшая лестница на сцену, которая когда-то была сценой амфитеатра на 10 000 зрителей и 1200 участников, ведет по дну реки к большой сцене, на которую теперь можно попасть только с помощью уроков дайвинга и подводного плавания", - пишет Прейманис.

Об эстраде Лиепавоту в парке Вигантес

ФОТО: "Zudusī Latvija"/LNB/Publicitātes foto

На сайте проекта Zudusī Latvija сказано, что эстрада Лиепавоту и скульптура Daina находятся в парке Вигантес, ранее - в Лиепавотском парке, на левом берегу Даугавы в 200 метрах на север от Стабурагса, у бывшей усадьбы Вигантес. Парк был создан во времена существования усадьбы в 19-м и начале 20-го века. В парке росли деревья 64 видов. В 20-е годы 20-го века парк попал в собственность латвийского государства. На территории парка регулярно происходили собрания праздника песни, поэтому в 1936 году на площади собраний на берегу Даугавы по проекту Крижуса начали строить новую эстраду и на склоне оборудовали сидячие места. В 1936 году на праздничном собрании директор Департамента леса Бирнбаумс в своей речи сообщил, что Виганте меняет название на Лиепавоту. Осенью 1939 году в парке Вигантес у Лиепавотской эстрады была установлена скульптура Александры Бриеде Daina.

Представление на Лиго в Виганте у Лиепавоту в 1943 году ФОТО: "Zudusī Latvija"/Latvijas Nacionālā bibliotēka/Publicitātes foto

Лиепавотская эстрада и скульптура Daina в 1958 году ФОТО: "Zudusī Latvija"/LNB/Publicitātes foto

Во время Второй мировой войны немцы спилили в парке много деревьев, однако еще большее разрушение парк пережил в 1965 и 1966 годах.

В части парка, которую затронула зона затопления в связи со строительством Плявиньской гидроэлектростанции, спилили деревья. Погибла эстрада и расположенные в виде амфитеатра зрительские кресла. Уровень воды остановился у стоящей на возвышении скульптуры Daina.

Daina у берегов Даугавы. 1964 год ФОТО: "Zudusī Latvija"/LNB/Jānis Geistarts/Publicitātes foto

Осень 1996 года. Уровень водохранилища Плявиньской ГЭС достиг наивысшей отметки. Под водой остались эстрада Вигантес, Лиепавоту, который находился за эстрадой, и Мазайс Стабурагс ФОТО: "Zudusī Latvija"/LNB/Jānis Elmers

ФОТО: Ieskaties Latvijā. Sense of Latvia/Facebook.com/Publicitātes foto

В 1977 году остатки парка были взяты под защиту государства. Его площадь составляет 10 гектаров. В наши дни взор восстановленной и перемещенной скульптуры Daina направлен уже не на Даугаву, а в противоположную сторону.

Галерея: Затопленная в Даугаве эстрада парка Вигантес