Фоторассказ ⟩ Уникальные кадры: водолазы обследовали затопленную в Даугаве эстраду парка Вигантес

Водолазы сделали необычные фото и видематериалы в прошлом латвийского культурного наследия, спрятанного теперь в глубинах Даугавы - эстрады Лиепавоту парка Вигантес, затопленной Плявиньской ГЭС. Сейчас эстрада находится на глубине 8-15 метров, рассказал порталу Apollo.lv инструктор водолазного клуба Daivings Валтерс Прейманис.
Погружение инструктора Daivings Валтерса Прейманиса и наиболее активных членов клуба водолазов в Даугаву к легендарной горе Стабурагс и исторической эстраде парка Вигантес было осуществлено этим летом, когда температура воды в Даугаве достигла наивысшей отметки - плюс 21 градуса по Цельсию.
Видимое при помощи подводного фонаря расстояние под водой составляет примерно до полутора метров, в чем можно убедиться на фотографиях.
В процессе получения экологической электроэнергии почти полвека назад в глубинах Даугавы было затоплено одно из культурных мест Латвии, где до 10 000 зрителей могли наблюдать за выступлением 1200 певцов.
На восьмиметровой глубине видны остатки бетонных конструкций стен, оставшиеся от исторической эстрады Лиепавоту в парке Вигантес.
В глубинах Даугавы видны и другие исторические фрагменты - расположенные в виде амфитеатра зрительские сиденья.
"Теперь на подводных сиденьях эстрады Вигантес обитает подводная фауна Латвии - сотни рыб и раков! Бывшая лестница на сцену, которая когда-то была сценой амфитеатра на 10 000 зрителей и 1200 участников, ведет по дну реки к большой сцене, на которую теперь можно попасть только с помощью уроков дайвинга и подводного плавания", - пишет Прейманис.
Об эстраде Лиепавоту в парке Вигантес
На сайте проекта Zudusī Latvija сказано, что эстрада Лиепавоту и скульптура Daina находятся в парке Вигантес, ранее - в Лиепавотском парке, на левом берегу Даугавы в 200 метрах на север от Стабурагса, у бывшей усадьбы Вигантес. Парк был создан во времена существования усадьбы в 19-м и начале 20-го века. В парке росли деревья 64 видов. В 20-е годы 20-го века парк попал в собственность латвийского государства. На территории парка регулярно происходили собрания праздника песни, поэтому в 1936 году на площади собраний на берегу Даугавы по проекту Крижуса начали строить новую эстраду и на склоне оборудовали сидячие места. В 1936 году на праздничном собрании директор Департамента леса Бирнбаумс в своей речи сообщил, что Виганте меняет название на Лиепавоту. Осенью 1939 году в парке Вигантес у Лиепавотской эстрады была установлена скульптура Александры Бриеде Daina.
Во время Второй мировой войны немцы спилили в парке много деревьев, однако еще большее разрушение парк пережил в 1965 и 1966 годах.
В части парка, которую затронула зона затопления в связи со строительством Плявиньской гидроэлектростанции, спилили деревья. Погибла эстрада и расположенные в виде амфитеатра зрительские кресла. Уровень воды остановился у стоящей на возвышении скульптуры Daina.
В 1977 году остатки парка были взяты под защиту государства. Его площадь составляет 10 гектаров. В наши дни взор восстановленной и перемещенной скульптуры Daina направлен уже не на Даугаву, а в противоположную сторону.
Галерея: Затопленная в Даугаве эстрада парка Вигантес
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