Ракетному удару ВСУ подвергся Антоновский мост в Херсоне. Что известно и почему это важно

"Основная цель попадания в Херсоне - не Антоновский мост. А территория за ним, - заявил Хлань в эфире украинского телевидения. - В районе кафе "Наири", где орки обустроили себе пункт охраны и окопались. Туда и прилетело. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв".

ФОТО: BBC

Украинский военный эксперт и корреспондент газеты Kyiv Independent Илья Пономаренко в своем "Твиттере" пишет, что обстрел во вторник вряд ли был "настоящей попыткой Украины разрушить Антоновский мост". "Использование ракет и артиллерийских снарядов слишком малоэффективно, - считает он. - Мне кажется, для этого Украине было бы лучше использовать бомбардировщики Су-24М и [мощные авиационные] бомбы ФАБ. И для этого придется сначала попрощаться с российскими ПВО".

Сейчас в Херсонской области усиливают системы ПВО, ожидая новых обстрелов, сообщили в пророссийской администрации региона.

Почему Антоновский мост стратегически важен

Антоновский мост - автомобильно-пешеходный переход через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м.

Мост имеет важное стратегическое значение для российской армии, так как это один из нескольких путей, через которые происходит снабжение оружием и боеприпасами группировки войск, находящихся в Херсоне и на противоположном берегу.

В случае, если он будет разрушен, это значительно усложнит россиянам обеспечение их войск. Ближайший мост к нему мост через Днепр расположен примерно в 90 км в Новой Каховке.

ФОТО: BBC

Кроме того, от Антоновского моста идет трасса в Крым, на азовское и черноморское побережье России.

В случае успешного наступления ВСУ по этому мосту российские войска смогут отступить на левый берег Днепра. Для украинских военных Антоновский мост при таком развитии событий сможет стать путем для переброски военных сил - однако, как говорят эксперты, в случае отступления армия РФ его, скорее всего, взорвет.

Тот факт, что мост теперь является достижимой целью для украинских ракет, может повлиять на ход боевых действий на юге Украины.

"Антоновский мост является основной линией снабжения для оккупантов на левом берегу Днепра, - сказал в эфире украинского телеканала "Эспрессо" военный эксперт, глава киевской компании Defense Express Валерий Рябых. - Они находятся под прицелом Вооруженных сил Украины. ВСУ очень успешно уничтожают склады и командные пункты в тылу врага. Поэтому можно говорить, что украинские войска готовят зону запрещенного доступа на этом направлении".

Украина получила возможность наносить удары в тылу российских войск благодаря американским реактивным установкам залпового огня HIMARS, которые способны точно поражать цели на расстоянии около 80 км. В последние дни ВСУ неоднократно наносили удары в тылу российской группировки в Херсонской области, в том числе по складу боеприпасов в Новой Каховке.

По мнению западных экспертов и украинских военных, успешное уничтожение российских складов боеприпасов и командных пунктов помогает Украине преодолеть подавляющее преимущество армии РФ в огневой мощи, благодаря которому ей удалось захватить Северодонецк и Лисичанск.

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