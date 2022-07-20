Владимир Путин посетил Иран. Духовный лидер поддержал его агрессию против Украины

В то же время министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан в интервью итальянской газете La Repubblica заявлял, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники "У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт", - заявил Абдоллахиан.

Песков отрицательно отвечал на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников во время визита Путина в Тегеран. Салливан оговаривался, что США не знают, были ли уже поставки иранских беспилотников в Россию.

Участники встречи не сделали никаких заявлений по поводу передачи Ираном оружия России.

В Белом доме заявили, что визит российского президента Владимира Путина в Иран показывает трудности, которые оборонно-промышленный комплекс России испытывает с поддержанием военной спецоперации на Украине. При этом у США пока нет свидетельств о передаче Ираном России беспилотников, заявил Джон Кирби.

Ситуация в Сирии

Лидеры трех стран также обсудили затянувшуюся войну в Сирии, где Иран и Россия поддерживают президента Сирии Башара Асада, а Турция - силы повстанцев.

Три страны подтвердили "решимость продолжать свое постоянное сотрудничество, чтобы в конечном итоге уничтожить террористических лиц".

Эрдоган заявил, что ожидает поддержки со стороны России и Ирана "в борьбе с терроризмом".

Турция пригрозила начать новое наступление на севере Сирии против поддерживаемых США курдских боевиков, против чего выступают и Иран, и Россия. Операция является частью планов Эрдогана по созданию 30-километровой безопасной зоны вдоль границы Турции с Сирией.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН согласился повторно разрешить трансграничные поставки помощи в контролируемые повстанцами районы Сирии на шесть месяцев после того, как Россия первоначально заблокировала предложение о продлении на один год.

Зерно

"Вопрос вывоза украинского зерна будет обсуждаться, работа ведется весьма активно", - объявлял помощник президента Ушаков.

После вторжения 24 февраля экспорт украинского зерна резко сократился, так как порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия. По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 млн тонн зерна, в то время как миру угрожает продовольственный кризис.

Накануне министр обороны Турции заявил, что стороны договорились о способах обеспечения безопасности маршрутов транспортировки зерна. "Встреча представителей Турции, РФ, Украины и ООН, на которой они могут быть оформлены в соответствующий документ, может пройти на этой неделе", - указывал он. Первая такая встреча прошла 13 июля в Стамбуле.

Пожелавшие остаться неназванными чиновники западных стран тогда говорили Би-би-си, что переговоры о поставках зерна проходят "по-деловому", но решения не стоит ждать раньше 19 июля, когда в Тегеране пройдет встреча Путина с Эрдоганом.

Сегодня Владимир Путин заявил, что Россия и Турция довольны результатами переговоров в Турции 13 июля.

"Я хочу поблагодарить вас за ваши посреднические усилия. Мы продвинулись вперед", - сказал Путин Эрдогану, добавив, что еще не все вопросы решены.

Следующий трехсторонний саммит с участием Турции и Ирана пройдет в России, сказано в совместном заявлении трех президентов.

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