Ср, 20.07.2022
Никогда бы не подумала, что немцы будут нас кормить, содержать, заботиться о моей семье в то время, когда русские бомбят наши дома и убивают моих земляков. Анастасия, проживающая в Германии украинка
Анастасия, проживающая в Германии украинка

Владимир Путин посетил Иран. Духовный лидер поддержал его агрессию против Украины

ФОТО: BBC News

Президент России Владимир Путин посетил Иран - это второй его зарубежный визит после начала войны в Украине. Тегеран остается одним из немногих союзников Москвы на международной арене.

Путин принял участие во встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также провел двусторонние переговоры с каждым из лидеров. Он также уже в пятый раз встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи.

Именно от Хаменеи прозвучали слова поддержки российского вторжения в Украину, причем тот фактически повторил нарратив, который можно слышать от самого Путина. Аятолла возложил вину за развязывание конфликта на Запад и продолжил, обращаясь к российскому президенту: "Если бы вы не взяли инициативу на себя, то другая сторона устроила бы войну по собственной инициативе".

В Тегеране обсуждались экспорт зерна, Сирия и Украина ФОТО: EPA

С начала 2020 года Путин редко выезжает за рубеж, а после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину это у него всего лишь второй зарубежный визит. В июне он посетил Таджикистан и Туркменистан.

Визит президента России в Иран показывает, какой изолированной стала Россия после вторжения в Украину, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Первые плоды визита?

На фоне визита Владимира Путина в Тегеран российский "Газпром" и Национальная иранская нефтяная компания NIOC подписали меморандум о взаимопонимании и заключили сделку на 40 млрд долларов, подразумевающую, среди прочего, разработку двух газовых и шести нефтяных месторождений.

Сделка была заключена в онлайн-режиме в ходе виртуальной церемонии, в которой участвовали заместитель председателя "Газпрома" Виталий Маркелов и глава NIOC Мохсен Хойстемер.

В число планируемых проектов входит разработка газовых месторождений Киш и Северный Парс, завершение ранее начатых проектов по поставкам сжижженного природного газа и строительство экспортных газопроводов.

Иран обладает вторыми по объемам запасами природного газа после России, однако американские санкции не дают Тегерану доступа к новым технологиям для его добычи и мешают развивать газовый экспорт.

Али Хаменеи на встрече с Владимиром Путиным призвал к укреплению энергетического сотрудничества с Москвой.

Закадычные соперники

Стив Розенберг, Би-би-си

Вторжение в соседнее суверенное государство обычно приводит к потере друзей. И Россия потеряла очень многих в связи с ее агрессией против Украины. На Западе Москва добилась статуса изгоя.

Но Кремль полон решимости показать, что международные санкции не смогли загнать Россию, самую большую в мире страну, в изоляцию, и некоторые друзья у нее по-прежнему есть. Турция и Иран, например.

Россия использует этот трехсторонний саммит по Сирии, чтобы продемонстрировать, что у нее еще остались сильные союзники и геополитическое влияние.

Но это вовсе не "друзья до гроба". Турция и Иран ко всему прочему еще и соперники России. Турция и Россия занимают противоположные стороны в сирийском и ливийском вопросах. Также они соперничают за влияние на Южном Кавказе. Турецкие беспилотники помогают украинской армии.

Что касается Ирана, то он соревнуется с Россией за место на мировом энергетическом рынке.

Это правда - у России, Турции и Ирана есть общие интересы. Но нет никакой гарантии их долгой дружбы.

Привыкли к санкциям

Визит предоставит Путину возможность углубить связи с Ираном - одним из немногих оставшихся международных партнеров Москвы, который многие годы находится под западными санкциями, считают эксперты.

Россия и Иран привыкли к санкциям, заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков. "Иран не первое десятилетие находится под теми или иными санкциями, и уже хорошо адаптировался к тому, чтобы развиваться, повышать благосостояние своего народа", - утверждает он.

Россия оказалась под жесткими санкциями после начала войны в Украине. Ни Иран, ни Турция к ним не присоединились. ФОТО: Reuters

На следующей неделе послы западных стран соберутся для утверждения нового пакета санкций. Тем временем Москва и Тегеран работают над подготовкой нового межгосударственного договора, сказал накануне помощник президента России Юрий Ушаков.

Иранские беспилотники

Путин совершает визит в Иран на фоне разоблачений о планах Тегерана поставить России сотни беспилотников, в том числе вооруженных. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан говорил, что российской делегации недавно были продемонстрированы иранские ударные дроны.

"Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие, - рассказывал Салливан журналистам. - Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих БПЛА".

В то же время министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан в интервью итальянской газете La Repubblica заявлял, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники "У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт", - заявил Абдоллахиан.

Песков отрицательно отвечал на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников во время визита Путина в Тегеран. Салливан оговаривался, что США не знают, были ли уже поставки иранских беспилотников в Россию.

Участники встречи не сделали никаких заявлений по поводу передачи Ираном оружия России.

В Белом доме заявили, что визит российского президента Владимира Путина в Иран показывает трудности, которые оборонно-промышленный комплекс России испытывает с поддержанием военной спецоперации на Украине. При этом у США пока нет свидетельств о передаче Ираном России беспилотников, заявил Джон Кирби.

Ситуация в Сирии

Лидеры трех стран также обсудили затянувшуюся войну в Сирии, где Иран и Россия поддерживают президента Сирии Башара Асада, а Турция - силы повстанцев.

Три страны подтвердили "решимость продолжать свое постоянное сотрудничество, чтобы в конечном итоге уничтожить террористических лиц".

Эрдоган заявил, что ожидает поддержки со стороны России и Ирана "в борьбе с терроризмом".

Турция пригрозила начать новое наступление на севере Сирии против поддерживаемых США курдских боевиков, против чего выступают и Иран, и Россия. Операция является частью планов Эрдогана по созданию 30-километровой безопасной зоны вдоль границы Турции с Сирией.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН согласился повторно разрешить трансграничные поставки помощи в контролируемые повстанцами районы Сирии на шесть месяцев после того, как Россия первоначально заблокировала предложение о продлении на один год.

Зерно

"Вопрос вывоза украинского зерна будет обсуждаться, работа ведется весьма активно", - объявлял помощник президента Ушаков.

После вторжения 24 февраля экспорт украинского зерна резко сократился, так как порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия. По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 млн тонн зерна, в то время как миру угрожает продовольственный кризис.

Накануне министр обороны Турции заявил, что стороны договорились о способах обеспечения безопасности маршрутов транспортировки зерна. "Встреча представителей Турции, РФ, Украины и ООН, на которой они могут быть оформлены в соответствующий документ, может пройти на этой неделе", - указывал он. Первая такая встреча прошла 13 июля в Стамбуле.

Пожелавшие остаться неназванными чиновники западных стран тогда говорили Би-би-си, что переговоры о поставках зерна проходят "по-деловому", но решения не стоит ждать раньше 19 июля, когда в Тегеране пройдет встреча Путина с Эрдоганом.

Сегодня Владимир Путин заявил, что Россия и Турция довольны результатами переговоров в Турции 13 июля.

"Я хочу поблагодарить вас за ваши посреднические усилия. Мы продвинулись вперед", - сказал Путин Эрдогану, добавив, что еще не все вопросы решены.

Следующий трехсторонний саммит с участием Турции и Ирана пройдет в России, сказано в совместном заявлении трех президентов.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:

Загрузите наше приложение:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back