Разозлившись на измену партнера, женщина подожгла памятник архитектуры в Огре

На проспекте Упес в Огре находится белое одноэтажное здание со статусом исторического памятника. Рано утром во вторник на веранде вдруг вспыхнули мебель и стена, повредив дом, который уже нуждался в ремонте.

Жители района строят догадки о причинах пожара. Скорее всего, поджог был злонамеренным - с целью отомстить. Вовлеченные в конфликт отправятся в полицию для описания предполагаемого поджигателя. Женщина в возрасте около 42 лет, которая проникла на веранду в ранний утренний час, известна местным жителям. Они утверждают, что причина произошедшего связана с проблемами в отношениях.

Жильцы дома среагировали быстро и устранили распространение огня еще до прибытия пожарных бригад. Прибывшие пожарные подразделения обнаружили, что горели стена и диван, который вынесли и потушили.

Жители соседнего многоквартирного дома описывают постояльцев белого здания как довольно эксцентричную публику и не слишком удивлены тем, что пожар мог быть вызван местью.

Никто из жителей не подвергался опасности - по словам пожарных, три человека смогли эвакуироваться самостоятельно.