В Бразилии арестован врач, который во время кесарева сечения изнасиловал пациентку

32-летний Джованни Квинтелла Безер был арестован 11 июля. Подозрения о преступлениях мужчины возникли раньше, когда он уже совершил два кесарева в тот день.

Медсестры засняли его преступление во время третьего кесарева. На записи видно, как Безер становится у головы жертвы, пока другие врачи посвящают все силы рождению ребенка. Хотя медицинский персонал находился там же, но из-за своего местонахождения они не могли видеть шею и лицо будущей мамы. Изнасилование прошло за 10 минут. Мужчина в конце преступления вытер рот жертвы марлей.

Полиция проведет расследование, чтобы выяснить, были ли изнасилованы предыдущие две пациентки. В полицию обратились еще три женщины, которые в больнице находились в другие дни.

Безеру грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Жертве и ее семье предоставлена психологическая поддержка.