Вернулись домой в одном ботинке? Полиция разыскивает владельцев вещей, потерянных на Positivus

"Были на выходных на фестивале Positivus и вернулись домой с одним ботинком или без ключей? Посмотрите, может, ваши вещи находятся в полицейском участке Земгальского района Риги по улице Алисес, 3а", - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов Госполиция призывает обращаться по номеру 670 859 84.

Как сообщалось, в этом году фестиваль проходил 15 и 16 июля на Луцавсале в Риге. Главными гостями мероприятия стали A$AP Rocky, Megan Thee Stallion и Jamie xx. Программу фестиваля также дополнили Caribou, Black Midi, SoFaygo, Black Country, New Road, Bas, отечественные артисты ansis, Citi zēni, Артур Скутелис, rolands če, Sudden Lights, Būū, Edavārdi, Prusax, Sigma, Элизабете Гайле, Viņa, Muud, Ods, Zeļgis, Nova koma, $ourJ и многие другие.

Галерея: Отчет о втором дне музыкального фестиваля Positivus