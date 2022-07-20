Ср, 20.07.2022
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  • Вернулись домой в одном ботинке? Полиция разыскивает владельцев вещей, потерянных на Positivus

Вернулись домой в одном ботинке? Полиция разыскивает владельцев вещей, потерянных на Positivus

ФОТО: Juris Lisovs / TVNET

Государственная полиция Латвии на своей официальной странице в Facebook призвала отозваться посетителей фестиваля Positivus, потерявших за время мероприятия свои личные вещи.

"Были на выходных на фестивале Positivus и вернулись домой с одним ботинком или без ключей? Посмотрите, может, ваши вещи находятся в полицейском участке Земгальского района Риги по улице Алисес, 3а", - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов Госполиция призывает обращаться по номеру 670 859 84.

Как сообщалось, в этом году фестиваль проходил 15 и 16 июля на Луцавсале в Риге. Главными гостями мероприятия стали A$AP Rocky, Megan Thee Stallion и Jamie xx. Программу фестиваля также дополнили Caribou, Black Midi, SoFaygo, Black Country, New Road, Bas, отечественные артисты ansis, Citi zēni, Артур Скутелис, rolands če, Sudden Lights, Būū, Edavārdi, Prusax, Sigma, Элизабете Гайле, Viņa, Muud, Ods, Zeļgis, Nova koma, $ourJ и многие другие.

Галерея: Отчет о втором дне музыкального фестиваля Positivus

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