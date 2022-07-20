У посольства Латвии в Витебске прошел пикет в поддержку Academy KidsTV

В акции у здания латвийского посольства принимают участие представители общественных объединений и общественность города. По данным полиции собралось несколько стонет человек, сообщает издание "Витебские вести".

Участники держали плакаты с различными лозунгами, например: Руки прочь от детей". Также в руках было много государственных флагов и символики провластных организаций.

Первый секретарь Витебского обкома Владимир Бабичев заявил: "Это очень жестоко. МИД и Служба безопасности Латвии обвинили детей в том, что они участвуют в информационной войне, тем самым, видно, угрожают ее безопасности. Возможно, таким способом недоброжелатели хотят через детей уличить Беларусь в еще одном несуществующем грехе. Чужих детей не бывает, давайте поддержим ребят в своих социальных сетях, пусть все узнают, что мы на их стороне".

Ранее RUS TVNET писал о скандале с воспитанниками рижской Academy KidsTV, который произошел во время фестиваля "Славянский базар".

Напомним, что дети взяли интервью у Александра Лукашенко, что вызвало негативную реакцию властей Латвии.

А дальнейшее расследование показало, что Academy KidsTV работает без необходимых лицензий.