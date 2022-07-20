"Согласие": нужно ввести чрезвычайную социальную ситуацию и помочь жителям с оплатой счетов

"Согласие" предлагает заморозить тариф на тепловую энергию для домов с центральным отоплением на природном газе или щепе до середины 2023 года. Жителям домов с индивидуальным теплоснабжением также предлагается выплачивать пособие для компенсации роста цен на дрова, газ, щепу или гранулы, мазут и другие энергоносители.

Предлагается также заморозить рыночную цену на электроэнергию, а с энергоснабжающих и коммунальных предприятий временно не взимать штрафы за несвоевременную оплату счетов.

"Согласие" предлагает объявить мораторий на изъятие жилья и выселение из-за долгов по ипотечным кредитам или за коммунальные услуги до конца следующего года. Партия также предлагает установить, что налог на недвижимость не будет повышаться до конца 2025 года.

Также предложение предусматривает введение пониженного налога на добавленную стоимость на топливо, замораживание государственных и муниципальных тарифов на общественный транспорт.

Как сообщалось, в следующем отопительном сезоне государство компенсирует жителям половину повышения тарифов на тепло, электроэнергию и природный газ. Такое решение правительство приняло в июне.