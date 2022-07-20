Тушите свет. Европа готовится прожить зиму без российского газа
Еврокомиссия рекомендовала всем 27 странам ЕС начать сокращать потребление уже сейчас, за три месяца до отопительного сезона, чтобы избежать веерных отключений зимой.
Еврокомиссия рекомендовала всем 27 странам ЕС начать сокращать потребление уже сейчас, за три месяца до отопительного сезона, чтобы избежать веерных отключений зимой.
Евросоюз признал, что не протянет зиму без российского газа, и перед угрозой газовой блокады со стороны Кремля взялся экономить.
Прежние планы накопить газ в хранилищах сорваны сокращением поставок "Газпрома", альтернативных поставщиков на весь российский объем не найти, и потому Еврокомиссия рекомендовала всем 27 странам ЕС начать резать потребление уже сейчас, за три месяца до отопительного сезона, чтобы избежать веерных отключений зимой.
"Евросоюз столкнулся с риском дальнейшего сокращения поставок российского газа в результате действий Кремля, сделавшего газ оружием в этой войне. Почти половина стран-членов ЕС уже недополучают газ из России", - сообщила Еврокомиссия (фактически, правительство ЕС), представляя план в среду.
"Принимая меры сегодня, мы снижаем и риск, и цену еще большего сокращения и даже полного отключения, а заодно и укрепляем энергетическую безопасность Европы".
Еще три года назад "Газпром" ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров в сутки. В мае этого года - всего 250 млн в сутки. В начале июля - 140 млн. А с 11 июля Россия выключила на профилактику основной газопровод "Северный поток", и поставки достигли исторического минимума - около 80 млн кубометров в сутки.
До июня "Газпром" ежедневно прокачивал по "Северному потоку" 170 млн кубометров, а с середины июня уменьшил прокачку до 68 млн, сославшись на технические сложности и санкции, мешающие возврату отремонтированной турбины из Канады.
Профилактика по плану заканчивается уже завтра, 21 июля, однако президент России Владимир Путин предупредил в среду, что уже 26 июля история может повториться, и в результате прокачка по "Северному потоку" сократится вдвое, до 30 млн кубометров в день.
"Дело в том, что в конце июля, по-моему, числа 26-го, это надо спросить у "Газпрома", также на регламентные работы, на ремонт должна быть отправлена еще одна машина. А где мы возьмём отремонтированные? Совершенно не понятно. Вот если ещё одна придёт, то хорошо, будут работать две. А если не придёт, будет одна, это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки", - сказал он.
Он отверг обвинения в газовом шантаже и повторил, что Европа сама виновата.
"При чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли", - сказал Путин.
ЕС уверен, что Путин лукавит, а внеплановые ремонты и череда поломок - лишь отговорка.
"Нет никаких оснований ждать перемены подобного поведения, создающего неопределенность в поставках и вызывающего рост цен. Скорее наоборот, некоторые сигналы указывают на вероятное ухудшение ситуации с поставками газа", - говорится в плане Еврокомиссии.
"Предвидя подобный риск, ЕС уже начал готовиться к продолжительному дефициту и даже, возможно, полному отключению российского газа в любой момент", - говорится в документе.
Еврокомиссия предложила всем 27 странам крупнейшего политического союза на планете взять на себя обязательства сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года.
Если ее предложения утвердят сначала послы, а затем министры энергетики стран ЕС, к концу июля они станут обязательными для исполнения. Тогда в случае форс-мажора и перед лицом нехватки газа ЕС будет координировать веерные отключения, чтобы газа и света хватило в первую очередь людям, больницам, школам и критически важным производствам.
Из-за энергетической войны с Россией экономика Европейского союза ударила по тормозам, едва выбравшись из ковидной депрессии.
Еврокомиссия только что ухудшила экономический прогноз, признав, что в начавшемся втором полугодии вторая крупнейшая экономика мира после США вообще не вырастет, а скромный подъем по итогам всего 2022 года будет обеспечен только тем, что уже выросло в первом полугодии.
"Ничем не спровоцированная агрессия России против Украины продолжает наносить урон мировой экономике, - сказал, представляя пересмотренный прогноз, еврокомиссар Паоло Джентилони. - Действия Москвы дестабилизируют энергетический и продовольственный рынки, разгоняют цены и лишают потребителей веры в будущее".
Борьба с этим кризисом дело не дешевое: ЕС никак не может найти обещанные еще в начале вторжения 300 млрд евро на перестройку экономики ради отказа от российских энергоносителей. А тут еще грядут проблемы у энергокомпаний, грозящие вынужденной национализацией за счет налогоплательщиков.
Эксперт Bloomberg Хавьер Блас оценил будущий счет за выкуп проблемных поставщиков света и тепла в ЕС в 200 млрд евро. Так что общий ценник рискует превысить полтриллиона.
И это при том, что Евросоюз и так тратит гигантские деньги на закупку газа к зиме в Катаре, США и на других альтернативных рынках. Однако газа просто физически нет в таком объеме, чтобы заменить поставки "Газпрома".
На них до войны приходилось около 40% потребления газа в ЕС. Теперь уже 25%, и ниже опуститься быстро не получится.
Текущие поставки из России сейчас составляют не больше трети средних объемов за 2016-2021 годы, подсчитала Еврокомиссия.
Аналитики исследовательского центра CER полагают, что в следующем году Европа сократит импорт российского газа на треть или даже вдвое, а к 2024 году - на две трети. Если, конечно, Россия сама не выключит газ раньше.
Некоторую ясность внесет ближайшая неделя, которая пройдет под знаком "Северного потока". Сначала трубопровод 21 июля должен вернуться к прокачке газа после профилактики, а 26 июля предстоит новый ремонт, если, конечно, Путин ничего сегодня не напутал.