Тушите свет. Европа готовится прожить зиму без российского газа

До июня "Газпром" ежедневно прокачивал по "Северному потоку" 170 млн кубометров, а с середины июня уменьшил прокачку до 68 млн, сославшись на технические сложности и санкции, мешающие возврату отремонтированной турбины из Канады.

Газовое месторождение на Ямале ФОТО: Reuters

Профилактика по плану заканчивается уже завтра, 21 июля, однако президент России Владимир Путин предупредил в среду, что уже 26 июля история может повториться, и в результате прокачка по "Северному потоку" сократится вдвое, до 30 млн кубометров в день.

"Дело в том, что в конце июля, по-моему, числа 26-го, это надо спросить у "Газпрома", также на регламентные работы, на ремонт должна быть отправлена еще одна машина. А где мы возьмём отремонтированные? Совершенно не понятно. Вот если ещё одна придёт, то хорошо, будут работать две. А если не придёт, будет одна, это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки", - сказал он.

Он отверг обвинения в газовом шантаже и повторил, что Европа сама виновата.

"При чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли", - сказал Путин.

Европейцы не поверили Путину

ЕС уверен, что Путин лукавит, а внеплановые ремонты и череда поломок - лишь отговорка.

"Нет никаких оснований ждать перемены подобного поведения, создающего неопределенность в поставках и вызывающего рост цен. Скорее наоборот, некоторые сигналы указывают на вероятное ухудшение ситуации с поставками газа", - говорится в плане Еврокомиссии.

"Предвидя подобный риск, ЕС уже начал готовиться к продолжительному дефициту и даже, возможно, полному отключению российского газа в любой момент", - говорится в документе.

Европейцы недовольны растущими ценами на бензин и все остальное ФОТО: Reuters

Еврокомиссия предложила всем 27 странам крупнейшего политического союза на планете взять на себя обязательства сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года.

Если ее предложения утвердят сначала послы, а затем министры энергетики стран ЕС, к концу июля они станут обязательными для исполнения. Тогда в случае форс-мажора и перед лицом нехватки газа ЕС будет координировать веерные отключения, чтобы газа и света хватило в первую очередь людям, больницам, школам и критически важным производствам.

Газ душит экономику

Из-за энергетической войны с Россией экономика Европейского союза ударила по тормозам, едва выбравшись из ковидной депрессии.

Еврокомиссия только что ухудшила экономический прогноз, признав, что в начавшемся втором полугодии вторая крупнейшая экономика мира после США вообще не вырастет, а скромный подъем по итогам всего 2022 года будет обеспечен только тем, что уже выросло в первом полугодии.