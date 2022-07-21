Чт, 21.07.2022
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Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Huawei FreeBuds Pro 2: беспроводные наушники для настоящих меломанов

ФОТО: Publicitātes foto

"У тебя в ушах ракушки?", - удивленно спрашивает сосед, встреченный во дворе с утра. Мозг, еще до конца не освободившийся из объятий сладкого сна, сначала не понимает, о чем он говорит. Но когда солнечные лучи начинают играть на наушниках, вынутых из ушей, все становится понятно.

Новейшая модель из лучшей серии беспроводных наушников Huawei - FreeBuds Pro 2, на этот раз доступна в дополнение к обычным темно-серым и белым тонам, а также в серебристо-голубом цвете, который в природе выглядит как внутренняя часть раковины - со своеобразным свечением, которое меняет свой оттенок на солнце. Кроме того, им наделена как матовая коробка в форме камушка, так и корпус глянцевых наушников.

ФОТО: Publicitātes foto

Сами наушники более массивны, чем наушники Huawei бюджетного класса, ведь круглый корпус должен был найти место для мощных технологий. О них чуть позже. Однако они меньше и легче, чем FreeBuds Pro первого поколения. Каждый из них весит всего 5,9 грамма, поэтому практически неощутимы в ушах. Если вам удастся найти в комплекте силиконовую втулку по размеру слухового прохода, то вкладыши будут держатся в ухе довольно надежно, даже несмотря на то, что дальний край дужки выступает на несколько сантиметров за пределы раковины. Кроме того, тесты с надеванием и снятием капюшона в течение нескольких недель никак не повлияли на наушники.

Размер коробки также уменьшился. Он на 11% меньше своего предшественника и весит 52,1 грамма, а сжатая форма позволяет носить чехол в любом кармане. Вы также можете положить его в сумку, потому что магнит на крышке достаточно тугой, чтобы коробка не открывалась. И даже при маловероятном раскрытии наушники никуда не денутся, потому что держатся на своем месте довольно плотно.

Звук высокого разрешения

Поскольку это наушники профессионального уровня, предназначенные для настоящих меломанов или профессионалов звукозаписывающей индустрии, большое внимание уделяется качеству звука. Huawei подчеркивает, что FreeBuds Pro 2 — это первые в мире беспроводные наушники со звуковой системой Hi-Res Dual Sound. Это означает, что в миниатюрные устройства встроено целых два динамика. Таким образом, производителю удалось добиться того, что наушники перекрывают очень широкий диапазон звуков - начиная от низких 14 Гц и заканчивая высокими до 48 кГц. Кроме того, используется цифровая технология Dual-crossover, которая отдельно обрабатывает каждый сигнал и подстраивает звук под контент.

В чем польза для слушателя? Каждая песня любого жанра — классика, джаз, хип-хоп или хэви-метал — обретает свое характерное звучание. Алгоритмы умело находят самое главное в каждом кусочке и выделяют его. Поэтому в джазовой композиции, например, очень отчетливо слышны звуки саксофона, в опере в центре внимания выразительный вокал солистов, а в рок-музыке акцент делается на бас. Поскольку FreeBuds Pro 2 поддерживает кодек высокой четкости LDAC и обеспечивает чистый звук высокой четкости на скорости до 990 кбит/с, файлы не нужно сжимать. Поэтому композиции звучат гораздо ближе к звучанию живой музыки. Кроме того, FreeBuds Pro 2 постоянно «прислушивается» к тому, как пользователь слышит звук, и вносит необходимые коррективы, чтобы форма уха не портила удовольствие от прослушивания.

ФОТО: ZhuYanxun

Если пользователя не устраивает звук, предлагаемый FreeBuds Pro 2, мобильное приложение позволяет выбрать вариант, который вам больше по душе, подчеркивая вокал, высокие или низкие частоты. Следует отметить способность маленьких наушников генерировать басы. Они действительно мощные и звук в целом тоже неожиданно громкий. Можно даже "поймать" атмосферу концерта, сидя в шезлонге на балконе.

Интеллигентно убирают шум

Еще одна примечательная вещь в этих наушниках — интеллигентная система активного шумоподавления. С помощью трехмикрофонной системы он анализирует окружающие шумы и следит за тем, чтобы ненужный фон не достигал слухового аппарата. Huawei утверждает, что FreeBuds Pro 2 могут нейтрализовать нежелательный шум до 47 децибел. Даже если увеличение на 7 децибел по сравнению с предыдущим поколением кажется просто игрой с цифрами, нельзя отрицать, что система работает. Даже с наушниками и активированным ANC мир вокруг вас затихает. Даже если музыка еще не играет. Пользователю доступны три режима разной силы — ультра, общий и уютный. Вы также можете положиться на динамичный, которая сам приспосабливается к условиям.

Как и предыдущая модель, эта также включает режим осознания, усиливающий внешние звуки. Это позволяет вам разговаривать с людьми, не снимая устройства с ушей, а также полезно, например, при переходе улицы. Усиливая внешние звуки, FreeBuds Pro 2 помогают вовремя слышать приближающийся автомобиль, даже если он еще не виден за поворотом или углом.

Поскольку в настоящее время большая часть общения происходит не лично, а удаленно, компания Huawei особенно усердно поработала над качеством звонков. Ему посвящен специальный алгоритм и костный датчик, а также 4-микрофонная система шумоподавления. Он не только успешно снижает уличные звуки и шум ветра, но и точно "улавливает" произнесенные слова в громкой обстановке. Например, у беспокойного моря. Во время тестов очень приятно было не повторять одно слово несколько раз, чтобы собеседник его услышал. Даже в ветреную и дождливую погоду.

30 часов на одной зарядке

Еще одно интересное и полезное решение — двойное подключение. А именно, FreeBuds Pro 2 можно подключить к двум смарт-устройствам одновременно, и наушники будут автоматически переключаться между ними. На практике это работает примерно так — во время работы вы можете слушать музыку в наушниках с ноутбука, но если на подключенный смартфон в это время поступает звонок, наушники автоматически переключатся на телефон и предложат поговорить через них .

ФОТО: Publicitātes foto

Наушники, соответствующие стандарту водонепроницаемости IP54, могут использоваться под дождем и не боятся легких брызг. Это явное улучшение по сравнению с первым поколением Pro, которое не было защищено от влаги.

С точки зрения работы батареи, однако, все осталось примерно на прежнем уровне — FreeBuds Pro 2 работают 6,5 часов в обычном режиме и 4 часа в режиме активного шумоподавления на одном заряде. С учетом запаса встроенной батареи общее время работы достигает в первом случае до 30 часов, во втором – 18 часов. Так что в этих наушниках за 199 евро вы можете слушать музыку в режиме ANC все время, пока бодрствуете.

Статья написана в сотрудничестве с Huawei Latvija.

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