Huawei FreeBuds Pro 2: беспроводные наушники для настоящих меломанов

Размер коробки также уменьшился. Он на 11% меньше своего предшественника и весит 52,1 грамма, а сжатая форма позволяет носить чехол в любом кармане. Вы также можете положить его в сумку, потому что магнит на крышке достаточно тугой, чтобы коробка не открывалась. И даже при маловероятном раскрытии наушники никуда не денутся, потому что держатся на своем месте довольно плотно.

Звук высокого разрешения

Поскольку это наушники профессионального уровня, предназначенные для настоящих меломанов или профессионалов звукозаписывающей индустрии, большое внимание уделяется качеству звука. Huawei подчеркивает, что FreeBuds Pro 2 — это первые в мире беспроводные наушники со звуковой системой Hi-Res Dual Sound. Это означает, что в миниатюрные устройства встроено целых два динамика. Таким образом, производителю удалось добиться того, что наушники перекрывают очень широкий диапазон звуков - начиная от низких 14 Гц и заканчивая высокими до 48 кГц. Кроме того, используется цифровая технология Dual-crossover, которая отдельно обрабатывает каждый сигнал и подстраивает звук под контент.

В чем польза для слушателя? Каждая песня любого жанра — классика, джаз, хип-хоп или хэви-метал — обретает свое характерное звучание. Алгоритмы умело находят самое главное в каждом кусочке и выделяют его. Поэтому в джазовой композиции, например, очень отчетливо слышны звуки саксофона, в опере в центре внимания выразительный вокал солистов, а в рок-музыке акцент делается на бас. Поскольку FreeBuds Pro 2 поддерживает кодек высокой четкости LDAC и обеспечивает чистый звук высокой четкости на скорости до 990 кбит/с, файлы не нужно сжимать. Поэтому композиции звучат гораздо ближе к звучанию живой музыки. Кроме того, FreeBuds Pro 2 постоянно «прислушивается» к тому, как пользователь слышит звук, и вносит необходимые коррективы, чтобы форма уха не портила удовольствие от прослушивания.

ФОТО: ZhuYanxun

Если пользователя не устраивает звук, предлагаемый FreeBuds Pro 2, мобильное приложение позволяет выбрать вариант, который вам больше по душе, подчеркивая вокал, высокие или низкие частоты. Следует отметить способность маленьких наушников генерировать басы. Они действительно мощные и звук в целом тоже неожиданно громкий. Можно даже "поймать" атмосферу концерта, сидя в шезлонге на балконе.

Интеллигентно убирают шум