Чт, 21.07.2022
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LTV: кандидатом в премьер-министры от Национального объединения может стать мэр Сигулды

Председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревицс. ФОТО: Zane Bitere/LETA

По имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения (LTV) информации, кандидатом в премьер-министры от Национального объединения на предстоящих выборах в Сейм может быть председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревицс.

Как сообщает LTV, Национальное объединение намерено заменить многолетнего кандидата на эту должность, депутата Европарламента Роберта Зиле, мэром Сигулды.

По имеющейся у LTV информации, Угис Митревицс может баллотироваться кандидатом номер один в Видземском избирательном округе.

Уже сообщалось, что Национальное объединение на следующей неделе планирует огласить, кто будет кандидатом на пост премьер-министра на выборах в 14-й Сейм.

В мероприятии примут участие председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс и другие представители избирательного списка.

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