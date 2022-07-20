LTV: кандидатом в премьер-министры от Национального объединения может стать мэр Сигулды

Как сообщает LTV, Национальное объединение намерено заменить многолетнего кандидата на эту должность, депутата Европарламента Роберта Зиле, мэром Сигулды.

По имеющейся у LTV информации, Угис Митревицс может баллотироваться кандидатом номер один в Видземском избирательном округе.

Уже сообщалось, что Национальное объединение на следующей неделе планирует огласить, кто будет кандидатом на пост премьер-министра на выборах в 14-й Сейм.

В мероприятии примут участие председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс и другие представители избирательного списка.