Пт, 22.07.2022
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"Он же их не съел". Элксниньш о поездке детей к Лукашенко, мероприятии в Даугавпилсе и памятниках

"Я сейчас скажу одну цитату, может, она разлетится: "Ну он же их не съел" - так интервью Александра Лукашенко детям Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV в эфире "Кто вам платит?" прокомментировал мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие"). По его мнению, уделять столько внимания этой поездке, как и его походу на празднование Дня независимости Беларуси в Даугавпилсе, - сплошное ребячество вместо того, чтобы решать по-настоящему важные экономические вопросы, такие как давление инфляции и рост цен на энергоресурсы.

Приводим некоторые отрывки из интервью с мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем. Полный выпуск, записанный в прямом эфире, без какого-либо монтажа:

О праздновании дня независимости Беларуси

5 июля мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил празднование Дня независимости Беларуси в ресторане даугавпилсского отеля Latgola. После того как это осветили СМИ, министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс потребовал объяснений по поводу действий мэра, указав, что сотрудничество с "такими режимами невозможно", так как "это угроза национальной безопасности". В ответ мэр объяснил, что информация о мероприятии, организованном генеральным консульством Беларуси в Даугавпилсе, была в распоряжении как Министерства иностранных дел, так и Службы государственной безопасности, но самоуправление не получало от указанных учреждений предписаний или рекомендаций чиновникам воздержаться от участия в нем. 

По убеждению Андрея Элксниньша, историю раздули СМИ. До того как вышел сюжет на ReTV и материал на даугавпилсском портале "Чайка", никто из властей интереса к этому мероприятию не проявлял: "Ситуация была очень простая. И самое интересное, что вся шумиха, по сути, произошла уже постфактум. Почему? Потому что еще в прошлом году все мэры всех городов получили такой информационный буклет от Министерства иностранных дел о том, что в Беларуси режим нелегитимный, дипломатические отношения с Беларусью понижаются уровнем.

Но консульство в Даугавпилсе, как и консульство Латвийской Республики в Витебске, продолжает работать. То есть это вопрос консульских отношений.

И в рамках этих рекомендаций всем мэрам было рекомендовано оценить, ходить или не ходить, как это могут использовать и так далее. И что касается конкретного мероприятия, о нем была информация и в медиа, и в Службе государственной безопасности. Абсолютно никакого секрета в этом не было". 

Более того, политик возмущен тем, что журналист "Чайки" задала ему целый ряд вопросов, последним из которых был: "Андрей, зачем вы это делаете?", а впоследствии ни сама "Чайка", ни ReTV, по чьему заказу данный репортаж создавался, полный перечень вопросов с ответами не опубликовали. "Впоследствии в СМИ использовалась только последующая нарезка уже определенных, скажем так, вещей", - подчеркнул Элксниньш.

На уточняющий вопрос, меняет ли это суть дела и неужели СМИ настолько влиятельные, что определяют работу для Министерства иностранных дел и министра охраны среды и регионального развития там, где "никакой ситуации нет", мэр был непреклонен:

"С самого первого дня, и во время интервью, и до сих пор я считаю, что данный поступок с моей стороны был правильным.

Я считаю, что как мэр города, в котором консульство открыто работает, где работают в том числе и жители нашего города, куда обращаются наши жители, не посетить мероприятие, на котором можно встретиться с представителями белорусского общества Латвии, белорусского общества Даугавпилса, украинского, кстати, общества, которые тоже приняли участие в этом мероприятии, с предпринимателями, которые в том числе интересуются и занимаются вопросами релаксации, в том числе и Беларуси, я абсолютно не имел права".

Если бы ни шумиха в СМИ, по мнению мэра, "в принципе, ситуации нет. Потому что в Даугавпилсе открыто работает, абсолютно законно, консульство Республики Беларусь. Министерство иностранных дел на предложение министра регионального развития его закрыть ответило отказом. И консульство продолжает функционировать. Не замечать в своем городе данный субъект я не могу". Более того, политик уверен, что Даугавпилс сохраняет прагматичный подход в отношениях и спустя время, когда риторика Министерства иностранных дел Латвии и Беларуси изменится, опыт города очень пригодится.

На вопрос, нельзя ли сохранять хозяйственные, прагматичные отношения с соседней Беларусью и заботиться о белорусской диаспоре в городе, не посещая празднования в ресторане, политик по существу не ответил, переведя внимание на ситуацию с подданным Латвии, которого в Беларуси поместили в психиатрическую больницу из-за обнаруженной в его телефоне негативной информации об Александре Лукашенко. Правда, новыми сведениями по этому вопросу и после мероприятия мэр не обладает. Однако он отметил, что при решении "этой ситуации без консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе не обойдется".

Примечательно, что город со своей стороны не предупреждает жителей воздержаться от поездок в Беларусь, принимая во внимание опыт гражданина Латвии, оставляя эту заботу МИДу Латвии.

О поездке детей к Лукашенко

Вопреки рекомендациям МИДа Латвии недавно воспитанники и представители Рижской детской академии радио и телевидения "Академия KIDSTV" отправились в Витебск на фестиваль "Славянский базар", где среди прочего дети взяли интервью у Александра Лукашенко. Европа называет его "нелегитимным президентом", кроме того, политик известен своим жестким подходом к собственному народу, вышедшему на протесты летом 2020 года против подтасованных выборов. Поездка детей вызвала острую реакцию в СМИ и со стороны ответственных служб, в результате чего стало известно об отсутствии должной лицензии у самой академии. 

"Во-первых, насколько мне известно, президент Беларуси давал достаточно, может быть, не много, но несколько точно интервью зарубежным СМИ. Во-вторых, в данной ситуации важно все-таки оценивать, наверно, решение не самих детей, а их законных опекунов - родителей. Ну и если родители для ребенка приняли такое решение, то что, мы будем оспаривать решение родителей? Тут можно договориться до Сиротского суда, в принципе, что абсолютно не является нормой. Но, на мой взгляд, вот повестка дня, что сходил в консульство Беларуси, или это - с латвийской стороны, если посмотреть, это такое ребячество, понимаете?" - комментирует данную ситуацию мэр Даугавпилса. 

На вопрос, нормальная ли практика посылать детей на интервью к диктатору, Элксниньш ответил:

"Я сейчас скажу одну цитату, может быть, она разлетится... Но он же их не съел". 

Далее политик перешел к тому, что говорить сейчас необходимо совершенно о другом: "На самом деле очень простой вопрос - отношения у Латвии с Беларусью на сегодняшний момент на какой стадии? Граница закрыта? Нет. Консульство работает, работает свободное передвижение. Дети поехали на открытые мероприятия, поучаствовали в "Славянском базаре". У детей появилась возможность при согласии родителей, скорее всего, педагогов или руководителей организации задать несколько вопросов президенту другой страны. У меня очень простой вопрос - что в этой ситуации нарушено?". 

Подытожил политик мыслью о том, что ни один закон, ни одна норма нарушена не была, но можно дискутировать о том, насколько это на сегодняшний момент морально приемлемо или неприемлемо. "Но тогда всем, кто пытается морализировать, все-таки необходимо четко расставить такую позицию. Ну, вот у нас товарооборот сегодня с Беларусью - статистические показатели выше, чем в прошлом году.

Ну, если там диктатор, все так плохо, не допустимо - значит, закрываем консульство, закрываем товарооборот, не делаем ничего. Если продолжаем торговать, то делаем все... 

Ну, тогда для меня лично такая позиция является обоснованной. Тогда я вижу какую-то логику".

Видео: Андрей Элксниньш о поездке детей из "Академии KIDSTV" в Беларусь

"Не дал бы ни копейки". О демонтаже памятников

15 июля председатель Даугавпилсской городской думы подал заявление в Конституционный суд, оспаривая соответствие Конституции закона о запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. По мнению самоуправления, закон нарушает несколько статей Конституции, вмешиваясь в автономную функцию муниципалитета, не предоставляя право участвовать в принятии решения, а также не выделив соответствующего финансирования для самого демонтажа.

Мэр Даугавпилса считает, что данный вопрос имеет абсолютно предвыборный характер, о чем говорит скорость принятия закона за два чтения вместо трех, избежав долгих дискуссий. К тому же, по мнению Элксниньша, политики не поняли, о чем принятый закон. Например, Даугавпилсское самоуправление в соответствии со своей автономной функцией по благоустройству административной территории уже демонтировало памятники, возведенные в советское время, не имеющие художественной ценности и отражающие идеологию советского времени, согласно своему решению от 3 сентября 1992 года. По мнению Даугавпилсской думы, другие объекты в Даугавпилсе не прославляют советскую власть, а посвящены памяти погибших на войне.

"Закон неправовой. (...) На неправомерность данного закона парламенту указало и Юридическое бюро парламента, и Союз самоуправлений. Даугавпилсу в этой ситуации мириться с неправовым законом?" - вопрошает мэр. 

По словам Элксниньша, только выделение финансирования для демонтажа вопроса не решит, так как "исковое прошение в Конституционный суд состоит из трех частей". Другое дело, что сам по себе иск не останавливает действие закона, согласно которому до 15 ноября в Латвии должны быть демонтированы памятники, прославляющие советский и нацистский режимы.

Уточняя, какой процент от бюджета города составляют необходимые для демонтажа 350 тысяч евро, мэр ответил: "Я бы и копейки на их затею не дал" - и добавил, что годовой бюджет города на сегодняшний момент составляет порядка 120 000 000 €. 

Видео: Позиция Андрея Элксниньша по демонтажу памятников 

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