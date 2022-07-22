"Он же их не съел". Элксниньш о поездке детей к Лукашенко, мероприятии в Даугавпилсе и памятниках

Примечательно, что город со своей стороны не предупреждает жителей воздержаться от поездок в Беларусь, принимая во внимание опыт гражданина Латвии, оставляя эту заботу МИДу Латвии.
О поездке детей к Лукашенко
Вопреки рекомендациям МИДа Латвии недавно воспитанники и представители Рижской детской академии радио и телевидения "Академия KIDSTV" отправились в Витебск на фестиваль "Славянский базар", где среди прочего дети взяли интервью у Александра Лукашенко. Европа называет его "нелегитимным президентом", кроме того, политик известен своим жестким подходом к собственному народу, вышедшему на протесты летом 2020 года против подтасованных выборов. Поездка детей вызвала острую реакцию в СМИ и со стороны ответственных служб, в результате чего стало известно об отсутствии должной лицензии у самой академии.
"Во-первых, насколько мне известно, президент Беларуси давал достаточно, может быть, не много, но несколько точно интервью зарубежным СМИ. Во-вторых, в данной ситуации важно все-таки оценивать, наверно, решение не самих детей, а их законных опекунов - родителей. Ну и если родители для ребенка приняли такое решение, то что, мы будем оспаривать решение родителей? Тут можно договориться до Сиротского суда, в принципе, что абсолютно не является нормой. Но, на мой взгляд, вот повестка дня, что сходил в консульство Беларуси, или это - с латвийской стороны, если посмотреть, это такое ребячество, понимаете?" - комментирует данную ситуацию мэр Даугавпилса.
На вопрос, нормальная ли практика посылать детей на интервью к диктатору, Элксниньш ответил:
"Я сейчас скажу одну цитату, может быть, она разлетится... Но он же их не съел".
Далее политик перешел к тому, что говорить сейчас необходимо совершенно о другом: "На самом деле очень простой вопрос - отношения у Латвии с Беларусью на сегодняшний момент на какой стадии? Граница закрыта? Нет. Консульство работает, работает свободное передвижение. Дети поехали на открытые мероприятия, поучаствовали в "Славянском базаре". У детей появилась возможность при согласии родителей, скорее всего, педагогов или руководителей организации задать несколько вопросов президенту другой страны. У меня очень простой вопрос - что в этой ситуации нарушено?".
Подытожил политик мыслью о том, что ни один закон, ни одна норма нарушена не была, но можно дискутировать о том, насколько это на сегодняшний момент морально приемлемо или неприемлемо. "Но тогда всем, кто пытается морализировать, все-таки необходимо четко расставить такую позицию. Ну, вот у нас товарооборот сегодня с Беларусью - статистические показатели выше, чем в прошлом году.
Ну, если там диктатор, все так плохо, не допустимо - значит, закрываем консульство, закрываем товарооборот, не делаем ничего. Если продолжаем торговать, то делаем все...
Ну, тогда для меня лично такая позиция является обоснованной. Тогда я вижу какую-то логику".
Видео: Андрей Элксниньш о поездке детей из "Академии KIDSTV" в Беларусь