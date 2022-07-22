"Он же их не съел". Элксниньш о поездке детей к Лукашенко, мероприятии в Даугавпилсе и памятниках

Но консульство в Даугавпилсе, как и консульство Латвийской Республики в Витебске, продолжает работать. То есть это вопрос консульских отношений.

И в рамках этих рекомендаций всем мэрам было рекомендовано оценить, ходить или не ходить, как это могут использовать и так далее. И что касается конкретного мероприятия, о нем была информация и в медиа, и в Службе государственной безопасности. Абсолютно никакого секрета в этом не было".

Более того, политик возмущен тем, что журналист "Чайки" задала ему целый ряд вопросов, последним из которых был: "Андрей, зачем вы это делаете?", а впоследствии ни сама "Чайка", ни ReTV, по чьему заказу данный репортаж создавался, полный перечень вопросов с ответами не опубликовали. "Впоследствии в СМИ использовалась только последующая нарезка уже определенных, скажем так, вещей", - подчеркнул Элксниньш.

На уточняющий вопрос, меняет ли это суть дела и неужели СМИ настолько влиятельные, что определяют работу для Министерства иностранных дел и министра охраны среды и регионального развития там, где "никакой ситуации нет", мэр был непреклонен:

"С самого первого дня, и во время интервью, и до сих пор я считаю, что данный поступок с моей стороны был правильным.

Я считаю, что как мэр города, в котором консульство открыто работает, где работают в том числе и жители нашего города, куда обращаются наши жители, не посетить мероприятие, на котором можно встретиться с представителями белорусского общества Латвии, белорусского общества Даугавпилса, украинского, кстати, общества, которые тоже приняли участие в этом мероприятии, с предпринимателями, которые в том числе интересуются и занимаются вопросами релаксации, в том числе и Беларуси, я абсолютно не имел права".

Если бы ни шумиха в СМИ, по мнению мэра, "в принципе, ситуации нет. Потому что в Даугавпилсе открыто работает, абсолютно законно, консульство Республики Беларусь. Министерство иностранных дел на предложение министра регионального развития его закрыть ответило отказом. И консульство продолжает функционировать. Не замечать в своем городе данный субъект я не могу". Более того, политик уверен, что Даугавпилс сохраняет прагматичный подход в отношениях и спустя время, когда риторика Министерства иностранных дел Латвии и Беларуси изменится, опыт города очень пригодится.