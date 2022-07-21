Дина Зузане о разводе: Была возможность сломаться или решиться жить дальше

В разговоре с ведущим передачи актером Андрисом Булисом Зузане рассказала, что публично не скажет ничего плохого о своем бывшем муже. "Мой муж - отец моих детей, дедушка моих внуков. Я уважаю его как человека. Ничего плохого о нем никому не скажу. Мы можем не понимать друг дуга, но я не обязана говорить о нем ничего плохого", - говорит Дина Зузане.

На вопрос о том, что она порекомендует женщинам, пережившим болезненный развод, Дина Зузане предложила сходить на спектакль Лиепайского театра Pūt, vējiņi. "Там можно увидеть самоуверенность латвийских женщин, осанку, сексапильность.

Во-первых, женщине нечего терять в любом возрасте. Она должна быть такой, какая она есть", - подчеркивает Зузане.

Правда, начало развода было для нее болезненным. "Через два месяца после развода я была сломлена. Я ощупывала постель по ночам, не понимая, как может быть так, что рядом со мной нет любимого человека? Это длилось два месяца…

Была возможность сломаться или решиться жить дальше.

Я хочу жить! Я хочу наслаждаться жизнью! Я хочу быть счастливой! Я хочу, чтобы мои глаза сияли!" - добавила она.

"Сейчас я делаю то, что хочу. Статус свободной женщины - это какая-то привилегия", - говорит Дина Зузане, отмечая, что не исключает возможности встретить новую любовь.

В летние планы коллекционера входят путешествия и посещение концертов. Также она может гордиться большой компанией друзей. "У меня появились новые люди, которые ждут меня везде", - признается Дина.

Напомним, в мае 2021 года миллионер, владелец игорных залов, коллекционер предметов искусства, меценат Янис Зузанс и его супруга Дина сообщили, что приняли решение развестись после 40 лет совместной жизни.

Развод Дины и Яниса Зузансов стал одной из наиболее обсуждаемых тем светской хроники в 2021 году. Экс-супруги являются практически образцом того, как развестись без громких драм и сохранить дружественные отношения.