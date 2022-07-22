Видео ⟩ Как выглядит роскошный особняк Дины Зузане на Кипсале?

В новой передаче канала STV Pirmā Iečeko slavenību Дина Зузане рассказала, что после развода она осталась жить в доме на Кипсале, который был приобретен в браке. Зузане познакомила со своими любимыми местами в особняке и подробно рассказала о некоторых его элементах. Дом стоит прямо на берегу Даугавы, откуда открывается сказочный вид.

"Я никогда не думала, что этот дом якобы слишком велик для меня. Я обжила его весь".

Показывая дом, Дина демонстрирует кухню. Как говорил покойный всенародно любимый шеф-повар Мартиньш Ритиньш, ее плиту можно сравнить с Bentley, что говорит о ее ценности и высоком качестве. На кухне также есть большой стол, за которым может поместиться дюжина человек.

Стены дома украшают работами известных художников, таких как Даце Лиела, есть и несколько работ Вильгельма Пурвитиса.

Дом оформлен в классическом и современном стиле, что дает хозяйке ощущение легкости. Особняк спроектирован архитектором Зайгой Гайле. И дом, и его сад украшены не только картинами, но и скульптурами и различными элементами дизайна: "У меня здесь современное искусство, которое мне очень близко".

В доме также есть место для внуков, она называет его их резиденцией. "Я глупая бабушка, я неправильная, рассказываю безумные сказки. Я не из тех бабушек, которые часто присматривают за внуками.

Я считаю, что я вырастила своих детей и моя дочь должна делать то же самое, у нее есть няня, которая помогает. Я могу быть только глупой, сумасшедшей и неправильной. Я могу приехать на день, если это необходимо", - объясняет она.

Возвращаясь к экскурсии по дому, Дина ведет нас дальше, показывая, что дом состоит из нескольких частей. Она представляет "старую" часть дома, которую называет деревней. В этой части дома есть специальная скамейка, где она любит сидеть и просто наслаждаться.

В доме есть и бассейн. В жаркие дни Дина любит находиться у бассейна и загорать на террасе. Вечером она с удовольствием сидит на скамейке в саду и любуется на садовую скульптуру кита, которая нравится не только ей, но и ее внукам.

Разрабатывая садовый ландшафт, она хотела, чтобы в саду круглый год что-то цвело. Там есть дерево, которое в настоящее время находится в списке охраняемых видов Латвии - гинкго. Его посадили несколько лет назад.

Напомним, в мае 2021 года миллионер, владелец игорных залов, коллекционер предметов искусства, меценат Янис Зузанс и его супруга Дина сообщили, что приняли решение развестись после 40 лет совместной жизни.

Развод Дины и Яниса Зузансов стал одной из наиболее обсуждаемых тем светской хроники в 2021 году. Экс-супруги являются практически образцом того, как развестись без громких драм и сохранить дружественные отношения. Весной 2021 года Янис Зузанс вышел в свет с новой возлюбленной.