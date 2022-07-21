Клиентам Latvenergo с фиксированным тарифом придется платить больше
Начиная с сентября около 400 000 клиентов Latvenergo с фиксированным тарифом заметят повышение счетов за электроэнергию, заявил председатель правления AS Latvenergo Мартиньш Чаксте.
Начиная с сентября около 400 000 клиентов Latvenergo с фиксированным тарифом заметят повышение счетов за электроэнергию, заявил председатель правления AS Latvenergo Мартиньш Чаксте.
Сумма увеличения стоимости будет разной для каждого клиента, однако для домохозяйства, которое потребляет от 150 до 170 киловатт-часов в месяц, увеличение счета может составить около десяти евро.
Чаксте отметил, что даже повышенные тарифы будут ниже текущих рыночных цен и Latvenergo постарается максимально амортизировать возросшие расходы на электроэнергию.
Latvenergo занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Предприятие принадлежит государству, облигации компании числятся в списке долговых ценных бумаг фондовой биржи Nasdaq Riga.
В письме, направленном клиентам, компания, объясняя причины изменения тарифов, констатировала, что "события прошлого года - возвращение к повседневному ритму после пандемии Covid-19, увеличение спроса на энергоресурсы, а также боевые действия в Украине - уже в этом году привели к быстрому и беспрецедентному росту цен на энергоносители по всей Европе. Более выраженно это можно наблюдать в Западной и Центральной Европе, однако изменения также коснулись Скандинавии и стран Балтии".
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