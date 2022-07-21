Клиентам Latvenergo с фиксированным тарифом придется платить больше

Сумма увеличения стоимости будет разной для каждого клиента, однако для домохозяйства, которое потребляет от 150 до 170 киловатт-часов в месяц, увеличение счета может составить около десяти евро.

Чаксте отметил, что даже повышенные тарифы будут ниже текущих рыночных цен и Latvenergo постарается максимально амортизировать возросшие расходы на электроэнергию.

Latvenergo занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Предприятие принадлежит государству, облигации компании числятся в списке долговых ценных бумаг фондовой биржи Nasdaq Riga.

В письме, направленном клиентам, компания, объясняя причины изменения тарифов, констатировала, что "события прошлого года - возвращение к повседневному ритму после пандемии Covid-19, увеличение спроса на энергоресурсы, а также боевые действия в Украине - уже в этом году привели к быстрому и беспрецедентному росту цен на энергоносители по всей Европе. Более выраженно это можно наблюдать в Западной и Центральной Европе, однако изменения также коснулись Скандинавии и стран Балтии".