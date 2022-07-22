В Бауске пять маленьких компаний вынуждены освободить помещения. На их месте откроют игровой зал

Собственник здания заявляет, что договоры аренды были расторгнуты в связи с ростом цен на газ, счета за который маленькие предприниматели не смогут покрыть.

Рядом со зданием находится еще один игровой зал.

"Я не думаю, что должны быть два игровых зала в одном месте. Это неправильно. Я считаю, что они должны быть за городом", - говорит Алла, жительница Бауски.

"Здесь живут семьи с детьми и пенсионеры. Многоквартирные дома. Дети ходят в школу. Учитывая контингент, который приходит в алкогольный магазин, родителям стоит волноваться", - сказала жительница Бауски Дайга.

"Других крупных арендаторов у нас не было, поэтому мы оценили возможность впустить игровой зал, потому что они обещают все покрыть", - говорит председатель правления Bauskas nami Улдис Грантиньш.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке