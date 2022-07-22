Фото ⟩ Юрис Жагарс и другие ценители классики в Юрмале
21 июля в концертном зале "Дзинтари" в рамках Юрмальского фестиваля выступил скрипач нового поколения Даниил Булаев, собрав большое количество ценителей классической музыки.
21 июля в концертном зале "Дзинтари" в рамках Юрмальского фестиваля выступил скрипач нового поколения Даниил Булаев, собрав большое количество ценителей классической музыки.
21 июля на сцене "Дзинтари" выступил Латвийский Национальный симфонический оркестр под управлением своего нынешнего главного приглашенного дирижера из Эстонии, востребованного в оперных театрах и оркестрах Европы, Кристины Поска. Солистом был яркий скрипач молодого поколения Даниил Булаев.
В программе была 7-я симфония – опус Людвига ван Бетховена, насыщенный жизненной энергией и неумолимым жизнеутверждением. Рихард Вагнер назвал ее апофеозом танца. Прозвучал и один из фирменных знаков музыки импрессионизма – симфоническая прелюдия Клода Дебюсси "Послеполуденный отдых фавна".
Даниил Булаев исполнил виртуозный концерт для скрипки Жана Сибелиуса, который по своей драматической мощи и глубине близок к симфониям и, безусловно, относится к наиболее выдающимся и наиболее часто воспроизводимым образцам этого жанра.
В концерте участвовали: Даниил Булаев - скрипка, Латвийский Национальный симфонический оркестр, дирижер Кристина Поска.
Мероприятие собрало массу ценителей классической музыки.
Галерея: Юрмальский фестиваль в "Дзинтари" (21 июля)
Напомним, шестью очными концертами с 17 по 24 июля проходит восьмой Юрмальский фестиваль - самое грандиозное летнее музыкальное событие в концертном зале "Дзинтари".
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