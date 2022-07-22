Фото ⟩ Юрис Жагарс и другие ценители классики в Юрмале

21 июля на сцене "Дзинтари" выступил Латвийский Национальный симфонический оркестр под управлением своего нынешнего главного приглашенного дирижера из Эстонии, востребованного в оперных театрах и оркестрах Европы, Кристины Поска. Солистом был яркий скрипач молодого поколения Даниил Булаев.

В программе была 7-я симфония – опус Людвига ван Бетховена, насыщенный жизненной энергией и неумолимым жизнеутверждением. Рихард Вагнер назвал ее апофеозом танца. Прозвучал и один из фирменных знаков музыки импрессионизма – симфоническая прелюдия Клода Дебюсси "Послеполуденный отдых фавна".

Даниил Булаев исполнил виртуозный концерт для скрипки Жана Сибелиуса, который по своей драматической мощи и глубине близок к симфониям и, безусловно, относится к наиболее выдающимся и наиболее часто воспроизводимым образцам этого жанра.

В концерте участвовали: Даниил Булаев - скрипка, Латвийский Национальный симфонический оркестр, дирижер Кристина Поска.

Мероприятие собрало массу ценителей классической музыки.

Галерея: Юрмальский фестиваль в "Дзинтари" (21 июля)

Напомним, шестью очными концертами с 17 по 24 июля проходит восьмой Юрмальский фестиваль - самое грандиозное летнее музыкальное событие в концертном зале "Дзинтари".