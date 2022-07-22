В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заблокировали Google
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение заблокировать поисковик Google. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет "Медуза".
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приняли решение заблокировать поисковик Google. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет "Медуза".
Он заявил, что Google оп приказу властей США "открыто пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".
"Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий", - добавил Пушилин.
Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Google "ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма".
"Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей - подумаем о возвращении", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Через несколько часов после этого поста агентство РИА "Новости" сообщило, что в Луганске перестал открываться Google, пишет "Медуза".
В мае власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР заблокировали Instagram и Facebook, заявив, что эти платформы допускают призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.
В начале июля в Херсонской области, которую Россия оккупировала после начала войны с Украиной, заблокировали Instagram и YouTube, а также мессенджер Viber.
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