В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заблокировали Google

Он заявил, что Google оп приказу властей США "открыто пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".

"Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий", - добавил Пушилин.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Google "ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма".

"Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей - подумаем о возвращении", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Через несколько часов после этого поста агентство РИА "Новости" сообщило, что в Луганске перестал открываться Google, пишет "Медуза".

В мае власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР заблокировали Instagram и Facebook, заявив, что эти платформы допускают призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.

В начале июля в Херсонской области, которую Россия оккупировала после начала войны с Украиной, заблокировали Instagram и YouTube, а также мессенджер Viber.