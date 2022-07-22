Арест в Ильгюциемсе: конфискованы патроны, граната, нелегальный алкоголь и сигареты

На следующий день, 19 июля, суд применил к мужчине 1950 года рождения меру пресечения - заключение под стражу, а двоим другим задержанным была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В Государственную полицию поступила информация о лицах, которые могут быть причастны к незаконному обороту акцизных товаров, в Курземском отделении Рижского регионального управления Государственной полиции было возбуждено уголовное дело.

При проведении следственных действий в уголовном процессе и проверке поступивших сведений сотрудники полиции установили причастных к этому лиц - мужчин 1960, 1976 и 1950 годов рождения, которые занимались незаконным оборотом подакцизных товаров в группе лиц.

Галерея: Изъятые вещи во время обыска

18 июля этого года рижские полицейские в сотрудничестве с полицейскими Сигулды в микрорайоне Ильгюциемс после незаконной реализации подакцизных товаров и их перемещения задержали двоих фигурантов, а позже был задержан третий мужчина.

Двое мужчин задержаны за незаконное хранение подакцизных товаров, а один - за незаконный сбыт, перемещение и хранение подакцизных товаров в крупном размере.

Проведя несколько санкционированных обысков в жилых домах, автомобилях, а также по адресам задержанных, сотрудники полиции обнаружили и изъяли в общей сложности 532 540 нелегальных сигарет различных марок (Marlboro, NZ, Corona, Premier, Minsk, Winston, Richmond) без акцизных марок Латвийской Республики.

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 221 Уголовного закона - за незаконное изготовление, хранение, пересылку или сбыт алкогольных напитков или табачных изделий, если они совершены в крупном размере в составе организованной группы. Предусмотренное законом наказание - лишение свободы на срок до пяти лет, или условный надзор, или общественные работы, или штраф с конфискацией имущества или без конфискации.

19 июля этого года суд применил меру пресечения - арест - к задержанному мужчине 1950 года рождения. За два месяца до задержания он уже был арестован за незаконное хранение и продажу подакцизных товаров. В свою очередь, мужчинам 1960 и 1976 годов рождения была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.