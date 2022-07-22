Для безопасного отдыха на пляжах Юрмалы детям выдадут браслеты

Юрмальское самоуправление создало браслеты, на которых можно написать контактную информацию родителей ребенка.

Браслеты будут доступны на станциях спасателей на пляжах Майору, Булдури и Каугури. Сотрудники Юрмальской муниципальной полиции также предложат их посетителям на пляже.

С помощью браслетов Спасательная служба планирует упростить поиск потерявшихся детей.

Однако за безопасность детей на пляже в первую очередь отвечают родители или опекуны. "Отдых у воды связан с риском, и нельзя ни на минуту оставлять без внимания своих детей - это единственная гарантия безопасности ребенка. В жаркие дни много отдыхающих, мы старательно следим за порядком и безопасностью как на пляже, так и в воде", - напоминает Риналдс Лиепиньш, представитель Юрмальской полиции самоуправления.

Он отмечает, что потерявшиеся дети, - одно из самых частых происшествий на пляже, требующих вмешательства спасателей.

Спасатели напоминают, что детям до 12 лет запрещено заходить в воду без присмотра родителей. В ситуации, когда ребенок потерялся на пляже, необходимо немедленно сообщить об этом спасателям.