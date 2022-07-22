Минюст России внес в реестр "иноагентов" Татьяну Лазареву, Илью Яшина и Максима Каца

Политик Максим Кац получил известность в 2011 году, когда избрался депутатом муниципального собрания Щукино. Был активным участником акций протеста против фальсификации выборов, входил в Координационный совет оппозиции, сотрудничал с Алексеем Навальным. Вместе с блогером Ильей Варламовым Кац создал фонд "Городские проекты", который был призван улучшить городскую среду в России. В прошлом году стал главой избирательного штаба Анастасии Брюхановой на выборах в Государственную думу. На его канал в YouTube подписаны более 1,4 млн подписчиков.

Впервые реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента" пополнился 5 апреля. Сейчас в него входят 13 человек.

Как и СМИ-"иностранные агенты", физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

После вступления закона в силу 1 декабря 2022 года в России будет действовать единый реестр "иностранных агентов" по единым правилам. Включать в него людей и организации власти смогут даже при отсутствии зарубежного финансирования - достаточно будет обнаружить в их деятельности "иностранное влияние".

Татьяна Лазарева - актриса и телеведущая. До нее актеров в списках "иноагентов" не было. В феврале Лазарева приехала в Киев на съемки украинской программы "Лига Смеха" (аналог российского КВН). После начала войны вела прямые эфиры в своем "Инстаграме". В марте она сообщила, что находится в Испании. В интервью "Медузе" (издание признано в России СМИ-"иностранным агентом") Лазарева объясняла, что не может вернуться в Россию, поскольку из-за ее антивоенных высказываний ей может грозить уголовное дело.

​Руслан Шаведдинов - сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; запрещен в России, а также признан "иноагентом" и экстремистской организацией), который занимался "Умным голосованием" и налаживал сотрудничество избранных от оппозиции депутатов Мосгордумы. 23 декабря 2019 года к нему в квартиру ворвались и в наручниках увезли в Заполярье, в воинскую часть на Новой Земле, в 300 км от ближайшего поселка. На службе он провел год, а вернувшись в Москву, продолжил заниматься политической деятельностью. Вместе с другими соратниками Навального стал фигурантом дела о создании "экстремистского сообщества".

Впервые реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", пополнился 5 апреля. Сейчас в него входят 13 человек.

Как и СМИ-"иностранные агенты", физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".