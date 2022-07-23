В России решили пока не отменять валютные ограничения для граждан. Почему?

Набиуллина достаточно прямо объяснила, почему сохраняются эти ограничения - наличную валюту в Россию нельзя ввозить из-за санкций.

Действительно, эти ограничения прописаны в санкционных списках ЕС и США, исключение сделано лишь для населения, вывозящего из стран Запада небольшие суммы валюты для личного потребления.

Новую наличную валюту страна просто не может нигде взять, а значит, банки и ЦБ стараются беречь то, что есть.

"У нас нет основания ожидать, что ситуация с поступлением валюты в нашу страну изменится", - объяснила Набиуллина.

ЦБ таким образом пытается сохранить у банков запасы наличной валюты. Это важно хотя бы потому, что наличные банкноты невозможно заморозить санкциями.

А что с курсом рубля?

Это решение ЦБ, на первый взгляд, может противоречить тому, что происходит с курсом рубля на бирже и в банковских приложениях: он уже несколько месяцев держится на рекордно высоких уровнях.

В пятницу вечером доллар стоил на Московской бирже почти 58 рублей, а евро - почти 59 рублей. В банковских приложениях курс выше: доллар стоит около 61-65 рублей в зависимости от банка, а евро - 62-67 рублей.

Однако в банковских приложениях можно купить только виртуальную валюту, с которой в России по сути ничего нельзя сделать из-за тех самых ограничений, которые продлил ЦБ.

За границей же российские карты не действуют - там эти деньги потратить тоже нельзя.

Таким образом, купленная в банковских приложениях валюта просто лежит на счетах, а многие банки уже начали брать комиссию за их обслуживание.

Рубль сейчас остается крепким во многом из-за низкого спроса на такую виртуальную валюту - хранить в ней деньги не очень выгодно, а бизнес пока ее массово не скупает для оплаты товаров и услуг. Хотя Набиуллина в пятницу и заявила про восстановление импорта.

При этом поступления от экспорта (которые чаще всего происходят через банки, а не наличными) остаются высокими.

Властям такой крепкий рубль тоже не очень выгоден. Из-за него поступления в бюджет от продажи нефти и газа ниже. Компании получают деньги в валюте на свои счета, потом продают эту валюту на бирже, а налоги платят уже в рублях - соответственно, чем ниже курс рубля, тем выше поступления.

Крепкий рубль мешает и развороту бизнеса в Азию, так как российская продукция оказывается слишком дорогой. На это, например, жаловался владелец "Северстали" Алексей Мордашов - он сам и его компания находятся под американскими санкциями, и для них переориентация на азиатские рынки жизненно важна.

Правительство, чтобы снизить курс рубля, уже обсуждает возможные валютные интервенции. Однако в пятницу Набиуллина сообщила, что пока решение не принято, а о каких-то параметрах подобных покупок говорить рано.

Аналитики прогнозируют, что все же рубль начнет слабеть, но обвала не будет. В БКС, например, ждут, что в ближайшее вермя доллар может укрепиться до 65 рублей, а к концу года - до 70 рублей.

Экономист "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой прогнозирует, что на следующей неделе доллар может вернуться к 60 рублям.

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