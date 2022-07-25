Первые впечатления: Škoda Enyaq Coupe RS iV 80x

Так что выбор широк в зависимости от доступности и потребностей.

Škoda Enyaq iV RS Coupe ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Но что говорить о разных версиях Enyaq Coupe, когда в июне в Латвию прибыла самая мощная модификация RS? До того, как я сел за руль этой машины, я не знал, чего от нее ожидать, но первое же нажатие на педаль газа подтвердило, что это серьезная поездка. Да, 300 л. с. не космические и есть множество автомобилей, которые разгоняются до 60 километров в час менее чем за 6,5 секунды, но Enyaq Coupe RS при резком нажатии на педаль

с такой силой делает рывок вперед, будто до сотни может разогнатьсяв два раза быстрее, чем указано в таблице технических характеристик.

Конечно, это не так, но такое ощущение сопровождает каждое ускорение, и даже во время движения. Спортивный Enyaq Coupe отличается от остальных не только разгонным потенциалом, но и максимальной скоростью, которая была увеличена до 180 километров в час. Другие модели Coupe никогда не будут быстрее 160 км/ч.

Škoda Enyaq iV RS Coupe ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

С точки зрения передвижения Škoda Enyaq Coupe RS скорее комфортный, чем спортивный автомобиль. Я бы предпочел вообще воздержаться от использования слова "спортивный". На прямой он, бесспорно, быстр, но даже с заниженной подвеской (-15 мм спереди и -10 мм сзади) RS Coupe не очень любит резкие изменения направления движения. Все-таки чувствуется, что автомобиль весит около 2,2 тонны и относительно высок. Так что с этой точки зрения

даже в версии RS Enyaq Coupe - это скорее мощный, но комфортный семейный автомобиль.

Практичным семейным автомобилем его можно назвать еще и потому, что, несмотря на то тот факт, что он имеет кузов купе с опущенной крышей, которая становится крышкой багажника, он фактически не потерял функциональности. Цифры показывают, что если у внедорожника Enyaq объем багажника составляет 585 литров, то у купе он всего на 15 литров меньше. Можно подумать, что опущенная крыша влияет на комфорт нахождения на задних сиденьях, но и здесь все продумано. В частности, Coupe в стандартной комплектации имеет панорамную стеклянную крышу, которая намного тоньше металлической конструкции и ее облицовки, поэтому для головы там имеется большое пространство. Škoda даже отмечает, что высота потолка такая же, как в Octavia Combi, благодаря стеклянной крыше.

Škoda Enyaq iV RS Coupe ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Панорамное остекление заслуживает отдельного внимания, поскольку такая конструкция творит чудеса даже в яркий солнечный день. На крыше есть экран, регулируемый вручную, но я могу сказать, что в этом нет необходимости, потому что крыша

девять магических покрытий крыши отлично справляются с защитой как от бликов, так и от яркого солнечного света.