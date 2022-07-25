Первые впечатления: Škoda Enyaq Coupe RS iV 80x

В один из приятных и теплых дней в конце июня я убедился в том, что автомобиль с длинным и сложным названием - идеальный спутник для поездки в Вецпиебалгу, где можно увидеть знаменитые водяные лилии. И если они немного разочаровали, то купе Enyaq оправдал все ожидания. А как же иначе, ведь это, безусловно, самый дорогой автомобиль чешской марки за все времена со всеми плюсами, включенными в цену.
Моя первая встреча со Škoda Enyaq произошла более года назад, и тогда импортер Škoda отметил, что ни один автомобиль марки никогда не продавался по цене из пяти цифр и начинающейся с шестерки. Уже тот автомобиль оставил положительное впечатление не только о себе, но и об электромобилях в целом, поскольку доказал, что можно ехать целый день и обойтись короткой дозаправкой во время перерыва на кофе. Škoda Enyaq iV 80x RS Coupe, который является лучшим из того, что может предложить чешский бренд, стоит уже более 70 000 евро. Сумма большая, но в какой-то степени объяснимая, потому что цены на автомобили во всей отрасли резко выросли. В любом случае я ожидал от машины многого. Не в последнюю очередь потому, что это модель RS с "наибольшей" батареей, 300 лошадиными силами и полным приводом.
В дополнение к этому варианту в 220 кВт Enyaq Coupe доступен и в других - с меньшим аккумулятором в 62 кВтч, только с обычным приводом и мощностью 132 кВт, с аккумулятором 82 кВтч и мощностью 150 кВт или с аккумулятором 82 кВтч, полным приводом и мощностью 195 кВт.
Так что выбор широк в зависимости от доступности и потребностей.
Но что говорить о разных версиях Enyaq Coupe, когда в июне в Латвию прибыла самая мощная модификация RS? До того, как я сел за руль этой машины, я не знал, чего от нее ожидать, но первое же нажатие на педаль газа подтвердило, что это серьезная поездка. Да, 300 л. с. не космические и есть множество автомобилей, которые разгоняются до 60 километров в час менее чем за 6,5 секунды, но Enyaq Coupe RS при резком нажатии на педаль
с такой силой делает рывок вперед, будто до сотни может разогнатьсяв два раза быстрее, чем указано в таблице технических характеристик.
Конечно, это не так, но такое ощущение сопровождает каждое ускорение, и даже во время движения. Спортивный Enyaq Coupe отличается от остальных не только разгонным потенциалом, но и максимальной скоростью, которая была увеличена до 180 километров в час. Другие модели Coupe никогда не будут быстрее 160 км/ч.
С точки зрения передвижения Škoda Enyaq Coupe RS скорее комфортный, чем спортивный автомобиль. Я бы предпочел вообще воздержаться от использования слова "спортивный". На прямой он, бесспорно, быстр, но даже с заниженной подвеской (-15 мм спереди и -10 мм сзади) RS Coupe не очень любит резкие изменения направления движения. Все-таки чувствуется, что автомобиль весит около 2,2 тонны и относительно высок. Так что с этой точки зрения
даже в версии RS Enyaq Coupe - это скорее мощный, но комфортный семейный автомобиль.
Практичным семейным автомобилем его можно назвать еще и потому, что, несмотря на то тот факт, что он имеет кузов купе с опущенной крышей, которая становится крышкой багажника, он фактически не потерял функциональности. Цифры показывают, что если у внедорожника Enyaq объем багажника составляет 585 литров, то у купе он всего на 15 литров меньше. Можно подумать, что опущенная крыша влияет на комфорт нахождения на задних сиденьях, но и здесь все продумано. В частности, Coupe в стандартной комплектации имеет панорамную стеклянную крышу, которая намного тоньше металлической конструкции и ее облицовки, поэтому для головы там имеется большое пространство. Škoda даже отмечает, что высота потолка такая же, как в Octavia Combi, благодаря стеклянной крыше.
Панорамное остекление заслуживает отдельного внимания, поскольку такая конструкция творит чудеса даже в яркий солнечный день. На крыше есть экран, регулируемый вручную, но я могу сказать, что в этом нет необходимости, потому что крыша
девять магических покрытий крыши отлично справляются с защитой как от бликов, так и от яркого солнечного света.
Это обеспечивает не только комфорт и хорошее самочувствие водителей, но и безопасность, поскольку все экраны видны и показатели считываются даже при прямых солнечных лучах. Сиденье водителя спроектировано таким образом, чтобы управляющему автомобилем было удобно. Для тех, кто сидит впереди, предусмотрены спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и хорошей боковой поддержкой. Те, кто находится сзади, в свою очередь, могут наслаждаться простором и преимуществами ровного пола. Сидя сзади, я обнаружил, что места достаточно и даже больше, чем нужно для комфортной поездки.
Если в салоне о том, что это модель RS, свидетельствуют значки на перфорированном спортивном рулевом колесе и подголовниках передних сидений, контрастная прострочка сидений и рулевого колеса, а также дизайнерские вставки из углеродного волокна в дверях и на передней панели, то снаружи безошибочным подтверждением принадлежности автомобиля к семейству самых горячих купе Enyaq, помимо значков vRS под зеркалами, являются бамперы с черным стайлингом и аэродинамическими элементами, черные корпуса зеркал, вклеенный в задний бампер отражатель во всю ширину, как и на других моделях Škoda RS, черные названия марки и модели на задней части и
подсвечивающаяся в темноте решетка радиатора Crystal Face, которая создает уникальный светового стиль.
Надо сказать, что ее можно заказать и на другие версии купе Enyaq, но на RS она входит в стандартную комплектацию. Наконец, верным признаком того, что проехавший мимо автомобиль - Škoda Enyaq iV 80x RS Coupe, является ярко-зеленый цвет кузова Mamba green, предназначенный исключительно для этой модели.
Как уже упоминалось выше, протестированный Enyaq RS Coupe стоит более 70 тысяч евро. 74 120 евро, если быть точным.
Это немало, но дилеры начнут принимать заказы только осенью, так что есть время подумать.
Главные технические характеристики: Škoda Enyaq Coupe RS iV 80x
Мощность: 300 л. с.
Крутящий момент: 460 Нм
Срок службы аккумулятора: 82 кВтч, из которых 77 доступны
0-100 км/ч: 6,5 сек.
Vmax: 180 км/ч
Запас хода (по WLTP): 504 км
Зарядка (10-80%): 135 кВт (36 мин.)
Потребление (официальное и реальное): 17,2-18,1 кВт/100 км
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!