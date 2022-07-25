Фактомат ⟩ В каждом латвийском паспорте установлена ​​антенна и микрочип для контроля людей?

Снятый на видео символ, который видно при включенном фонарике, не является антенной - это тоже мотив с Праздника песни и танца.

Портал TVNET обратился к представителям PMLP, которые дали более развернутый ответ о паспортах жителей Латвии.

Как пояснили представители PMLP, чип и количество вносимых в него данных в паспорте определяется стандартом Международной организации гражданской авиации (ICAO) для машиносчитываемых проездных документов. Они напомнили, что в Латвии при вступлении в Евросоюз первые паспорта такого типа начали выдавать в 2007 году.

"Правила Кабинета Министров № 134 "Положение о документах, удостоверяющих личность" в пункте 10 определяют объем сведений, которые включаются в носитель информации, входящий в состав документа, удостоверяющего личность.

Доступ к данным чипа ограничен в пределах нескольких сантиметров, а несанкционированное считывание информации невозможно без разрешения пользователя паспорта,

то есть, если человек сам не разместил свой паспорт в открытом виде на предназначенном для этого считывающем устройстве или не доверил эту операцию другому лицу", - пояснили в PMLP.

Согласно информации в Правилах Кабинета Министров № 134 "Положение о документах, удостоверяющих личность" в пункте 10, документ, удостоверяющий личность, содержит носитель информации - микрочип, который включает в себя следующую информацию:

личное имя без диакритических знаков;

код ICAO страны гражданства или правового статуса;

дата рождения;

персональный код;

пол;

срок годности;

цифровое изображение лица человека;

Цифровые изображения отпечатков пальцев человека используются в:

паспорте и удостоверении личности (кроме вида на жительство) для лиц старше 12 лет;

виде на жительство для лиц с 6 лет;

Латвийские паспорта, как уже указало PMLP, а также указано в правилах Кабинета Министров, имеют встроенные микрочипы, но не имеют антенн. Как уже подчеркивали в PMLP, несанкционированное считывание информации невозможно без разрешения пользователя паспорта.

Например, если вы каждый день носите паспорт в сумочке или кармане, ни один прохожий не сможет случайно его отсканировать.

Сканирование паспортов используется, например, в аэропортах.

Согласно информации на сайте PMLP, паспорта в Латвии начали выдавать в 1992 году. Первоначально их выдавала Государственная полиция, но в мае 1994 года выдачу паспортов взяло на себя PMLP.

На сайте PMLP указано, что в 2002 году жителям Латвии начали выдавать паспорта нового образца, которые были разработаны в соответствии с рекомендациями Совета Европейского Союза как по содержанию и структуре, так и по требованиям безопасности. Для латвийских паспортов специально изготавливали листовую бумагу, в нее встраивали многоцветные водяные знаки с изображениями летящих журавлей.

С другой стороны, после вступления в Европейский союз в 2007 году PMLP начало выдавать паспорта, в которые встроенные чипы включали информацию о персональных биометрических данных - изображения лица и отпечатки пальцев. Как подчеркивается на сайте PMLP, эти требования соответствовали самым высоким стандартам безопасности паспортов.

Как уже упоминалось выше, в 2015 году PMLP начало выдавать паспорта четвертого образца с современной защитой от подделки и новым внешним видом.

В качестве главной темы был выбран Всеобщий праздник песни и танца, который является существенной составной частью национальной идентичности.

Сайт PMLP поясняет, что на первом развороте паспорта изображен мотив флага Лиго, поднятого на первом Празднике песни в 1873 году, и фрагмент первого издания гимна Латвии, а также герб Латвийской Республики.

На внутренних страницах паспорта можно видеть мотив шествия Праздника песни и танца, а на последнем развороте паспорта - мотив заключительного концерта праздника.

Объединяющим графическим элементом является Лиелвардский пояс, а в дизайне ряда защитных средств паспорта (например, в водяных знаках) изображены также пара, танцующая народный танец, народный музыкальный инструмент кокле, слова и ноты гимна Латвийской Республики, аусеклис – одно из производных знака звезды в латышских письменах.