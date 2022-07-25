Фото ⟩ Зузанс, Затлерс и другие знаменитости на фестивале в Юрмале

Известность трех Осокиных - двоих сыновей и отца - стала брендом искусства пианизма как в Латвии, так и в других странах. Фортепианная игра Андрея и Георгия Осокиных уже заслужила значительное признание на международной арене, а их отец Сергей является одним из самых уважаемых музыкантов в Латвии.

Вечер классической музыки собрал в Юрмале огромное количество представителей из латвийского светского общества. Смотрите галерею!

Галерея: гости на фестивале в Юрмале - концерт "Три Осокиных"

На совместных концертах Осокиных всегда звучит золотой репертуар фортепианной музыки и шедевры классической музыки в оригинальных переложениях как в четыре руки, так и на двух и даже на трех фортепиано.

Со сцены концертного зала "Дзинтари" прозвучали произведения Людвига ван Бетховена, Шопена, Рахманинова, Баха, Моцарта и Лютославского.

Галерея: Юрмальский фестиваль - концерт "Три Осокиных"