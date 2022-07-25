В результате аварии погибла женщина-пешеход

Также за минувшие сутки в стране зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, в авариях десять человек пострадали, один погиб.

Трагическая авария с погибшей произошла в воскресенье, 24 июля, около 7:30 утра в Далбе Ценской волости Елгавского края, Водитель автомобиля Fiat Ducato при невыясненных обстоятельствах наехал на женщину, которая скончалась на месте аварии. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки заведено 399 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 193 за превышение скорости, 23 за вождение в нетрезвом виде и три за вождение в состоянии наркотического опьянения.