Фото ⟩ Broadway Night и гала-концерт "Рожденные в Латвии" в "Дзинтари"

23 июля гости Юрмальского фестиваля насладились золотой подборкой бродвейских мюзиклов с выдающимися звездами английского сценического театра: всемирно известные поющие актеры, выступавшие в Королевском "Альберт-холле", лондонском Barbican, Гластонбери и в театре West End, который является театром мюзиклов наивысшего уровня наряду с нью-йоркским Бродвеем.

Мюзикл заслуженно стал любимым во всем мире жанром, в котором напряженные и трогательные сюжеты переплетаются с захватывающими танцами и эмоционально привлекающей музыкой. Слушателям будет предложена панорамная программа с шедеврами мюзиклов и произведениями американских композиторов музыкального театра, которые, возможно, станут открытием для латышской публики.

Участвовали: Сара Фокс (вокал, Великобритания), Эрл Карпентер (вокал, Великобритания), Латвийский Национальный симфонический оркестр, дирижер Роберт Первис (Великобритания).

Галерея: Broadway Night в "Дзинтари"

24 июля прошел заключительный концерт фестиваля "Рожденные в Латвии", который уже стал традицией. В рамках концерта на одной сцене встретились музыканты разных поколений, родившиеся в Латвии – как молодые таланты, так и дающие концерты популярнейшие артисты Латвии, а также латвийские музыканты, завоевавшие международную славу, чье выступление на родине – всегда долгожданное событие. Среди артистов был тенор Александр Антоненко, пианисты Эвелина Екабсоне, Георгий Осокин, одна из ярчайших исполнительниц молодого поколения сопрано Илзе Гревеле-Скарайне, выдающаяся виолончелистка, обладательница "Большой музыкальной премии" этого года Маргарита Баланас, перкуссионистка и балерина Соня Мисиня. Дирижировать оркестром Юрмальского фестиваля будет главный дирижер Берлинской комической оперы Айнарс Рубикис.

Галерея: "Рожденные в Латвии"