Умер поэт Кнут Скуениекс

Соболезнования родным и близким, а также почитателям его таланта!

Кнут Скуениекс родился 5 сентября 1936 года. Детство провел под Бауской, в Земгале. В 1954-1956 годах учился в ЛГУ им. П. Стучки в Риге, в 1961 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького в Москве.

В 1962 году был обвинен в антисоветской деятельности в группе "Балтийская федерация" и приговорен к семи годам лагерей в Мордовии (отбывал наказание с 1962 по 1969 год). После возвращения в 1972 году был принят в Латвийский союз писателей.

Свой первый сборник стихов Скуениекс выпустил только в 1978 году. Реабилитирован 6 июня 1989 года. В 1989-1991 гг. был руководителем Латвийского отделения ПЕН-клуба. Поэмы, написанные Скуениексом в заключении, опубликованы в 1990 году.

Его поэзия переведена на шведский, украинский, армянский, литовский, английский, чешский, французский, турецкий, исландский, румынский и русский языки. Книги его стихов изданы в Швеции, Украине и Армении.

Кнут Скуениекс много переводил с украинского, испанского, греческого, литовского, финского, шведского, датского и польского языков.

Лауреат премии А. Упита (Латвия, 1987), Ятвяжской премии (Литва, 1993), премии И. Франко (Украина, 1994), Т. Транстремера (Швеция, 1998), Шведского фонда писателей (2000), Ежегодной литературной премии (Латвия, 2001), премии Э. Вейденбаума (Латвия, 2007). Награжден орденами Изабеллы Католической (Испания, 1994), Трех звезд (1995), Великого князя Литовского Гядиминаса (2001).

Кнут Скуениекс ФОТО: Uģis Olte