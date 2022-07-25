Госполиция разыскивает пропавшего Нормунда

16 июля этого года он покинул свой дом в Риге на улице Пурвциема и до сих пор не вернулся. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавое телосложение, седые волосы. Был одет в серый жилет и резиновые тапочки Crocs.

Государственная полиция призывает посмотреть на фотографию мужчины и, если у кого-то есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 110.