Пн, 25.07.2022
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Влада и Константин Либеровы, украинские фотографы

Госполиция разыскивает пропавшего Нормунда

Пропавший без вести ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция (VP) разыскивает пропавшего без вести Нормунда 1969 года рождения, сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Анце Розите.

16 июля этого года он покинул свой дом в Риге на улице Пурвциема и до сих пор не вернулся. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавое телосложение, седые волосы. Был одет в серый жилет и резиновые тапочки Crocs.

Государственная полиция призывает посмотреть на фотографию мужчины и, если у кого-то есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 110.

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