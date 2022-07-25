Госполиция разыскивает пропавшего Нормунда
Государственная полиция (VP) разыскивает пропавшего без вести Нормунда 1969 года рождения, сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Анце Розите.
Государственная полиция (VP) разыскивает пропавшего без вести Нормунда 1969 года рождения, сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Анце Розите.
16 июля этого года он покинул свой дом в Риге на улице Пурвциема и до сих пор не вернулся. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.
Приметы: худощавое телосложение, седые волосы. Был одет в серый жилет и резиновые тапочки Crocs.
Государственная полиция призывает посмотреть на фотографию мужчины и, если у кого-то есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 110.
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